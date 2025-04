Neve di primavera sull’arco alpino. Aprile dolce sciare

Sciare in primavera sulla neve ancora in ottime condizioni e godere del sole primaverile. Sono molte le località dove le stazioni sciistiche restano aperte fino ad aprile. Nel comprensorio di Arabba circondati dalle più belle vette dolomitiche lo sci di primavera regala esperienze autentiche e uniche. Confermata fino al 21 aprile, lunedì di Pasquetta, l’apertura degli impianti della zona di Porta Vescovo. L’esposizione a nord assicura una qualità della neve unica e ottima. Piste tecniche e perfettamente battute, impianti di risalita veloci, noleggi e servizi di deposito attrezzati e all’avanguardia, maestri di sci qualificati per migliorare la tecnica di discesa: qui la stagione non è ancora finita. Con oltre 62 chilometri di discese, che diventano 480 se si considerano i collegamenti sci ai piedi con le valli vicine e il Dolomiti Superski, ad Arabba c’è solo l’imbarazzo della scelta, comprese alcune delle più belle piste nere del comprensorio Arabba-Marmolada e dell’intero Dolomiti Superski.

Anche nel comprensorio dell’Alpin Arena Senales quest’anno si potrà sciare fino al 21 aprile, mentre, per chi vorrà farlo anche dopo Pasqua, rimarranno aperti gli impianti del Ghiacciaio fino a domenica 4 maggio. Tutte piste tra 2.011 e 3.212 metri, che significa 42 chilometri di discese e 11 impianti di risalita, sono aperte per sciatori di tutti i livelli, anche di chi inizia e ha bisogno di tracciati facili. Per i più bravi c’è la spettacolare pista Leo Gurschler, ripida ed emozionante. A Pasqua ci sarà un’atmosfera di festa con eventi di fine stagione in tutti i rifugi dell’area sciistica e si potrà gustare la cucina tradizionale della valle, come nel famoso Bella Vista, a 2.842 metri l’hotel più alto d’Europa, con i suoi 3.212 metri.

Le prime settimane di aprile sono un momento magico per sciare anche a La Thuile. Con l’arrivo della primavera che si creano le condizioni migliori sulle piste da sci: il manto nevoso è morbido e accogliente con la possibilità di godere di un maggior numero di ore di sole. La chiusura del comprensorio Espace San Bernardo è prevista per il 21 aprile. In Lombardia la primavera sugli sci a Bormio offre tante occasioni per divertirsi sulla neve. Qui gli impianti (50 chilometri di piste) chiudono domenica 6 aprile.

Il questo comprensorio, considerato il fiore all’occhiello della Valtellina, offre un’esperienza sciistica completa: dallo snowpark per gli amanti delle evoluzioni alle divertenti funslope e al family park per i più piccoli. Ma ciò che rende Bormio davvero unica è il suo impressionante vertical drop di 1800 metri, un’avventura adrenalinica che dai 3.012 metri della partenza conduce fino ai 1.225 metri dell’arrivo nel cuore storico del paese.

Infine a Sestriere, non troppo distante da Torino, nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea si può sciare fino al 13 aprile. Sette località montane tutte collegate tra loro dagli impianti di risalita: Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre. Nel complesso, si può godere di oltre 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita.