Nelle Marche alla scoperta ‘letteraria’ di Recanati. Un paese di raro fascino che deve molto ma non tutto al poeta che l’ha reso famoso. Oltre a Giacomo Leopardi vi sono altri figli illustri

Nella ’Vita di Giacomo Leopardi’ (1950) il letterato aretino Giuseppe Chiarini descrive Recanati come "una piccola città che sorge e si distende sul dorso pianeggiante di un colle alto sul mare circa trecento metri. Ha tutto intorno ubertose e ridenti campagne; e domina dall’alto un immenso panorama... un’ampia distesa di colline, di pianure, di valli, verdeggianti di boschi, ridenti di campi coltivati e di ville".

Recanati vive al di là del Poeta, che la amò e odiò, e per il quale alcuni luoghi diventati iconici si chiamano Colle dell’Infinito o Torre del passero solitario o la Ginestra. Recanati – perla delle Marche – che alla figura di Giacomo deve molto ma non tutto perché la sua posizione è talmente affascinante che merita un viaggio nonostante Pietro Giordani, mentore rivoluzionario del poeta, la chiamasse "piccola terra che il Papa chiama città, vicina quattro miglia a Loreto" e per questo non adatta al livello culturale del Conte che infatti parla di "natio borgo selvaggio" e di gente "zotica" pur se amata.

E soprattutto reazionaria. Eppure questo borgo marchigiano sprizza cultura a 360 gradi se non altro per altri due suoi grandi cittadini eccelsi a livello mondiale. Il primo è Beniamino Gigli (1890-1957), tenore che ha portato il belcanto nei teatri di tutto il mondo e che riposa nel locale cimitero in un ragguardevole mausoleo di marmo. Personaggio carismatico, artista a tutto tondo che ha saputo farsi apprezzare anche nell’interpretazione di romanze popolari come, ad esempio, ’Non ti scordar di me’.

L’altro è un cugino del cantante, Lorenzo Gigli (1896-1983), pittore che fuggì al fascismo negli anni Trenta e divenne uno dei massimi artisti a livello internazionale durante la sua permanenza in Argentina, ma che a Recanati ha regalato sue opere e dov’è sepolta la figlia Adelaida (1927-2010), scrittrice, pittrice, attivista politica e sociale nella lotta ai desaparecidos che però ha voluto tornare a vivere nella patria del padre. Le loro storie sono brillantemente illustrate da un recanatese d’Argentina, lo scrittore Adrian Bravi.