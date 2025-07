Nell’Appartamento del Doge icone e tele di inestimabile valore degli artisti arrivati da Creta

Un filo d’oro unì per molti secoli Venezia e l’isola di Creta (allora nota come Candia), gemma preziosa dello ‘Stato da Mar’, il vasto impero marittimo della Serenissima. È l’oro che brilla in incantevoli icone, è l’oro di viaggi, di scambi, di contaminazioni di linguaggi, è l’oro di un intenso dialogo culturale che portò l’arte bizantina a incontrare il rinascimento italiano, L’oro dipinto che viene raccontato in una grande mostra allestita fino al 29 settembre nell’Appartamento del Doge al Palazzo Ducale di Venezia, a cura di Chiara Squarcina, Katerina Dellaporta e Andrea Bellieni.

Nel percorso di 150 opere (con prestiti internazionali) spiccano i dipinti del più famoso pittore arrivato da Creta, Dominikos Theotokopoulos, che da Venezia poi si spostò a Roma e in Spagna, e fu chiamato El Greco.

Dopo la Quarta Crociata, agli inizi del Duecento, Candia divenne colonia veneziana e rimase tale per oltre quattro secoli. Qui, a partire dal Trecento, si sviluppò un ambiente urbano vitale e protetto, dove molti artisti bizantini trovarono rifugio, specialmente dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453. La Scuola cretese fu un unicum nel panorama della pittura post-bizantina, fedele alle icone ortodosse ma sempre più attenta ai richiami del Rinascimento italiano.

Artisti come Angelos Akotantos o Andreas Pavias iniziarono ad assimilare elementi latini, mentre alcuni pittori – Nikolaus Tzafouris, Ioannis Permenatis – si spinsero fino a Venezia, apprendendo la lezione delle botteghe di Bellini o Vivarini. Le figure si fecero più morbide, tridimensionali, le scene più narrative. L’arte dell’icona iniziava a parlare anche italiano.

Tra i tanti protagonisti di questa storia brilla appunto El Greco, nato a Creta nel 1541: nel suo muoversi per l’Europa, portò con sé l’eredità bizantina, ma fu profondamente segnato dal manierismo di Tiziano, Bassano e Tintoretto. Nacquero capolavori come l’Annunciazione o la Fuga in Egitto, ora in mostra a Palazzo Ducale. Quando nel 1669 Candia cadde in mano ottomana, la Scuola cretese si disperse, ma il generale Morosini ottenne di portare a Venezia tante reliquie e icone, fra cui la venerata Mesopanditissa, ovvero la Madonna della Salute, ancora oggi compatrona della città lagunare. E testimone di una storia di oro dipinto che ancora ci parla. Info su palazzoducale.visitmuve.it

Stefano Marchetti