Nella terra delle sorprese mille culture un’emozione

Non per essere tranchant, ma una cosa è assai evidente: il Friuli Venezia Giulia è una regione sottovalutata. Nonostante il suo mare e le sue spiagge di velluto o di sassi. Nonostante le sue vette alpine e le valli ricche di storia e borghi da fiaba. Nonostante le sue città, dall’elegante e ventosa Trieste a Gorizia (due mondi in una realtà urbana, oggi Capitale Europea della Cultura con la gemella Nova Gorica), fino a Udine, la porta delle Dolomiti Friulane.

C’è tanto da scoprire in questo luogo di confine e di contaminazioni. Culturali, storiche e legate ai paesaggi. Una regione da visitare in auto, in treno, sulle due ruote e anche a piedi per comprendere meglio un’accoglienza calda, emozionale, autentica. Come la cucina, schietta e sostanziosa, e come i vini, sempre più importanti in termini di etichette e nuovi mercati in cui si fanno strada.

Abbiamo accennato alle emozioni, che vorremmo regalare ai nostri lettori sfogliando anche i capitoli dedicati all’imminente partenza della stagione sciistica. Sulle Alpi prevalentemente, dove qualcuno ha già allacciato gli scarponi. Ecco alcune idee.

Ah, dimenticavo. I borghi. Ne scriviamo relativamente a quelli dell’Emilia-Romagna. Perle ancora nascoste al turismo di massa da scoprire passeggiando senza fretta. Per non perdersi ogni vicolo, ogni profumo, ogni personaggio. Buona lettura.