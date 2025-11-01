Nella regione alcune delle piste più belle delle Alpi come quelle sul Cervino che sono aperte dal 25 ottobre. E per chi non ama lo sport, le opzioni non mancano

L’inverno è lontano, ma la stagione della neve in Valle d’Aosta è già iniziata a Cervinia il 25 ottobre, e con un vantaggio: fino al 30 novembre 2025 si ha uno sconto sullo skipass del 30% se si pernotta in una struttura alberghiera convenzionata per almeno 4 notti, per sciare sulle piste di Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt. Anche chi non scia può andare a Zermatt: nel 2023 è entrato in funzione il Matterhorn Alpine Crossing, il viaggio in funivia che collega Breuil-Cervinia a Zermatt, e che da oggi 1 novembre offre anche il trasporto bagagli.

Nella prestigiosa Courmayeur bisogna aspettare il 29 novembre per l’apertura del comprensorio sciistico della Courmayeur Mont Blanc Funivie. Le piste sono su due versanti, Val Veny da una parte, e Plan Chécrouit dall’altra, fino ai 2.755 metri della Cresta d’Arp. Il comprensorio (100 km fra pista e fuoripista) è servito da due funivie, una a Courmayeur aperta fino a mezzanotte, l’altra ad Entrèves (funivia Val Veny), e da una telecabina a Dolonne. Per chi non scia ci sono tre nuovi percorsi sulla neve. Il più lungo è il Tor di Vercuino, 4 km e 250 metri di dislivello, con partenza dal Parco Bollino, fino ai prati del Villair. Si attraversa il bosco del Bois du Ban fino a Biollay, si scende verso Pussey (dove ci sono belle ville liberty), poi si rientra al Villair inferiore lungo la strada Grand Ru. Gli altri due itinerari, il Tor di Dolonne e il Tor di Entrèves, sono più brevi e meno impegnativi.

Il 29 novembre 2025 è anche l’inizio della stagione sciistica a La Thuile, che con l’Espace San Bernardo offre 152 km di neve, 82 piste, uno skipass internazionale per sciare tra Valle d’Aosta e La Rosière in Savoia, grazie a 38 impianti di risalita, con tracciati di varie difficoltà. Spicca la pista Franco Berthod, che ha ospitato due gare di Coppa del Mondo di sci Femminile e due Coppe del Mondo di Telemark: una delle più difficili, con il 76% di pendenza massima. La grande novità, la nuova cabinovia Les Suches–Chaz Dura, sarà pronta solo per la stagione 2026/27. Famosa d’estate per il Giardino Botanico Alpino Paradisia, Cogne d’inverno è perfetta anche per chi non scia. Suggestivo è l’itinerario che porta alle cascate di Lillaz (1.760 metri). Il primo tratto percorre l’itinerario ’4/5-Il bosco incantato’.

Dopo il bosco di ’Sylvenoire’ si prosegue in discesa verso Champlong e dopo il ponte si continua sul marciapiede della strada sulla destra del torrente Urtier. Attraversata Lillaz si va verso le cascate omonime che in inverno sono meta degli appassionati di arrampicata sul ghiaccio, e insieme alle cascate di Patri, di ‘È tutto relativo’, di Repentance Super, ha reso Cogne una meta mondiale dell’iceclimbing. E per finire Aosta, collegata dal 28 novembre, a Pila (1.800 metri) da una telecabina in soli 17 minuti. In città sono da vedere i monumenti romani di Augusta Praetoria, il museo archeologico, la Cattedrale e la Collegiata di Sant’Orso. Salotto buono della città è piazza Chanoux, dove dal 22 novembre al 6 gennaio 2026 si svolge il Marché Vert Noël, con il meglio dell’artigianato valdostano, per uno shopping natalizio originale e di ottimo livello. Informazioni sul sito www.lovevda.it