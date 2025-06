Nel cuore di Reggio Emilia i Chiostri di San Pietro ospitano dieci esposizioni

Avere vent’anni è il tema del festival Fotografia Europea 2025, scelto dalla direzione artistica (Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart). Fino all’8 giugno a Reggio Emilia, Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, Palazzo dei Musei, Biblioteca Panizzi, Spazio Gerra e gli spazi del Circuito OFF accolgono mostre di grandi fotografi e di giovani esordienti. Il festival, alla sua ventesima edizione, è promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per i suoi vent’anni, il festival ha voluto fare un pezzo di strada con i ragazzi della Gen-Z, cresciuta in un’epoca dove il progresso tecnologico ha aperto infinite possibilità, ma anche crisi da affrontare. I Chiostri di San Pietro ospitano dieci mostre.

Le sette sale del piano terra accolgono Daido Moriyama: A retrospective, una retrospettiva (unica tappa in Italia) che racconta il fotografo giapponese nel suoi sessant’anni di carriera, trascorsi a documentare e a esplorare la società giapponese del dopoguerra. Oltre agli iconici scatti, in mostra ci sono rari libri fotografici, riviste e installazioni di grandi dimensioni. Al primo piano, il fotografo britannico Andy Sewell presenta per la prima volta il suo progetto Slowly and Then All at Once in cui esplora varie forme di potere e di protesta, attraverso una sequenza di immagini su più pannelli. Il progetto Mal de Mer di Claudio Majorana porta in un viaggio nell’universo dell’adolescenza. La mostra You don’t die, della giornalista iraniana Ghazal Golshiri e della photo editor francese del quotidiano Le Monde, Marie Sumalla, racconta la rivolta del popolo iraniano dopo la tragica morte della 22enne Mahsa Amini, per le violenze subite dopo l’arresto da parte della polizia morale. L’artista e fotografa britannica Vinca Petersen raccoglie nel progetto Raves and Riots Constellation, scatti provenienti dai suoi viaggi in tutta Europa. In We Are Carver, la fotografa Jessica Ingram invita a entrare in una delle più grandi strutture militari del mondo, la George Washington Carver High School di Columbus, in Georgia.

Nel grande corridoio centrale Thaddé Comar espone How Was Your Dream? che esplora le nuove forme di manifestazione e insurrezione nell’era post-contemporanea dominata da metodi di controllo sociale sempre più moderni e onnipresenti. Control Refresh è il frutto del lavoro di Toma Gerzha, una giovane fotografa di origini russe cresciuta ad Amsterdam. La sua ricerca si concentra sulla vita e sull’ambiente della Gen-Z in Russia e nell’Europa orientale. La fotografa Kido Mafon cattura la frenetica vita notturna e la cultura giovanile di Tokyo in Ifucktokyo - Dual Main Character. Il progetto Frammenti della fotografa dominicana-francese Karla Hiraldo Voleau si ispira al documentario di Pasolini Comizi d’Amore (1964) per esplorare le relazioni della Gen-Z. Collegata al festival è la proposta della Collezione Maramotti con This Body Made of Stardust di Viviane Sassen con 50 foto e un’opera video realizzate dal 2005 al 2025. Tutte le info su fotografiaeuropea.it

Maria Cristina Righi