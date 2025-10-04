Nel cuore della Vallagarina, in provincia di Trento, sin dal Settecento era chiamata ‘Atene del Trentino’. In quella che fu la ‘Città della seta’ c’è molto da scoprire

A Rovereto la cultura è una cosa seria. Del resto, non è un caso che questa bomboniera in provincia di Trento e nel cuore della Vallagarina si sia fregiata del titolo ‘l’Atene del Trentino’ sin dal Settecento, secolo in cui tra l’altro era nata, su impulso di alcuni intellettuali locali, l’Accademia degli Agiati, poi riconosciuta da Maria Teresa d’Austria. Ogni centimetro della città porta con sé l’eredità di un passato di cui ancora oggi restano tracce assai tangibili.

A cominciare da quello veneziano – riproposto in chiave propagandistica nel ‘900’ per sottolineare l’italianità di Rovereto dopo il Primo conflitto mondiale – e austriaco (e in parte napoleonico). Senza contare che Rovereto è stata anche la Città della seta: un’epoca d’oro, iniziata alla fine ‘500 e lunga quattro secoli, testimoniata anche dalle pertiche murate sul palazzo del Comune, che venivano utilizzate per misurare il filato (per chi voglia approfondire è disponibile online un bel documentario a cura della Radiotelevisione Svizzera). Tanta carne al fuoco, che potrebbe essere più elegantemente definita gusto per le arti.

La danza è una di queste, tanto da aver partorito una delle kermesse più importanti a livello nazionale. ‘Oriente occidente Dance Festival’, arrivato quest’anno alla 45esima edizione, è un patrimonio appositamente confezionato per una città di frontiera, quale Rovereto è da sempre, e che si propone come un laboratorio che invita a rivedere le narrazioni dominanti per favorire l’incontro tra culture. Anche perché da queste parti in cultura si investe.

E di cultura si vive: stando al 21esimo rapporto annuale di Federculture, le famiglie trentine spendono in media 154,76 euro al mese in prodotti o servizi culturali, ricreativi e sportivi; e il 46 per cento dei residenti va almeno una volta all’anno in un museo. E Rovereto ne vanta di prestigiosi. Come l’avveniristico Mart (Il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto) che vanta una collezione di 20mila opere e propone mostre di pregio. Il teatro più antico della provincia? È nel cuore di Rovereto. Inaugurato nel 1784 con l’opera buffa ‘Giannina e Bernardone’ di Domenico Cimarosa, il Teatro Zandonai è ancora oggi un gioiellino intatto che cattura lo sguardo grazie al suo bellissimo soffitto affrescato.

Ma camminare per le strade del secondo centro della provincia significa anche ascoltare gli echi della Grande Guerra, nella quale è possibile immergersi idealmente facendo tappa al Mitag (Museo Storico Italiano della Guerra), che si trova all’interno del Castello di Rovereto. L’ultimo tributo lo merita però la Campana dei Caduti, fusa a Trento nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale e nata da un’idea di don Antonio Rossaro. Battezzata a Rovereto col nome di ‘Maria Dolens’ il 24 maggio 1925 e inaugurata il 4 ottobre dello stesso anno, la campana collocata sul Bastione Malipiero del Castello di Rovereto. La sua voce si sente ogni sera dal colle Miravalle: cento rintocchi per gridare al mondo il sogno di una pace universale.