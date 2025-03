Nave Puglia protagonista al Vittoriale

Il 2025 si apre con una serie di celebrazioni per il Vittoriale degli Italiani. Dopo avere superato lo il traguardo dei 300mila visitatori lo scorso dicembre, il Vittoriale si prepara a vivere un anno di grandi ricorrenze che raccontano il passato guardando al futuro. Due anniversari: il centenario dell’arrivo della Nave Puglia (nella foto sotto), tra le testimonianze più affascinanti della visione di Gabriele d’Annunzio, e i 50 anni dell’apertura al pubblico della Prioria, la casa del Vate, che da mezzo secolo accoglie visitatori da tutto il mondo.

Il via sabato 8 marzo con ’Salpa verso il mondo’, evento dedicato alla Nave Puglia che non sarà solo una celebrazione del passato, un’occasione per ribadire la vocazione del Vittoriale a essere sempre più un luogo di cultura viva, capace di sorprendere e di rinnovarsi.