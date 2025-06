Naturart Village. Oasi d’eccellenze

Una struttura dove unire natura, cultura e gusto nel cuore del più importante distretto vivaistico della Toscana. È ‘Naturart Village’, il progetto della Giorgio Tesi Group che rappresenta un unicum nel panorama toscano e non solo. Una grande oasi verde aperta a tutti, dove trovano spazio aree polifunzionali per ospitare eventi, convegni e appuntamenti culturali, oltre a ristoranti dedicati ai prodotti d’eccellenza toscani e un parco pubblico di oltre 30mila metri quadrati con più di 400 piante, con spazi per famiglie con giochi per i più piccoli, un roseto da oltre 600 varietà di rose, un’esposizione di cactus e piante grasse e il giardino-museo del Bonsai. Proprio all’interno di questo vero e proprio museo all’aperto che si trovano alcuni esemplari della collezione di Franchi Bonsai, storica azienda pesciatina che dal 2023 è entrata a far parte di Giorgio Tesi Group.

Fiore all’occhiello della struttura a pochi chilometri dal centro di Pistoia, è la serra che accoglie lo showroom della Giorgio Tesi Group, dove si possono acquistare alcuni prodotti e un’area convegni attrezzata da oltre 200 posti. Naturart Village è stato pensato anche come un luogo dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, con un’ area che propone eccellenze gastronomiche toscane: nella serra di fronte allo showroom dell’azienda si trovano varie attività che spaziano dalla pasta artigianale ai vini, passando per il pesce, la carne e i salumi, per arrivare ai dolci e alle ricette della tradizione. Tali prodotti possono essere acquistati o gustati sul posto cucinati dagli chef del territorio. Ogni spazio è stato pensato senza barriere architettoniche, per essere accessibile a tutti. All’esterno visitatori, bambini e famiglie possono passeggiare e fermarsi nel parco di tre ettari, realizzato con esemplari unici della produzione della Giorgio Tesi Group, dove sono predisposte aree dedicate agli eventi e ai giochi per i più piccoli. All’interno del Village trovano spazio anche le numerose attività della Giorgio Tesi Editrice e della Fondazione Tesi, impegnata da oltre 15 anni nel sociale.

Davide Costa