Natura, metropoli e divertimento. L’Australia delle meraviglie

Un continente immenso che regala emozioni infinite a chi decide di conoscerlo meglio. Un viaggio in Australia significa scoprire a poca distanza da città ultramoderne lussureggianti foreste e tante meraviglie della natura. O imbattersi in spiagge bianchissime – come Lucky Bay nel sud del Westerne Australia – da cui è possibile scorgere le balene affiorare dal mare e dove non è difficile avvistare colonie di leoni marini.

Data la vastità del territorio, il primo consiglio utile è stabilire un possibile itinerario, tenendo conto che l’Australia ha all’incirca la stessa dimensione del continente europeo e che due settimane si prestano a visitare senza concitazione due o tre mete. La costa est – cioè lo Stato del Queensland con la sua Grande Barriera Corallina, paradiso del divertimento e dei surfisti – è caldamente raccomandata agli amanti del mare. Gli ’aussie’, australiani in gergo locale, lo chiamano lo ’Stato felice del sole’ – per i migliaia di chilometri di spiagge e le centinaia di isole disseminate lungo la barriera più lunga del mondo. Al Nord Darwin, con il parco del Kakadu e le Katherine Gorges. Il Northern Territory è l’area che meglio rappresenta il mito dell’ultima frontiera e offre al viaggiatore alcune delle maggiori attrazioni del Paese.

Un primo ’assaggio’ del territorio potrebbe partire con tre giorni a Sydney, con una visite alla città e alle sue spiagge, un giorno a Melbourne, per proseguire per Ayers Rock o Uluru, un enorme monolite di arenaria nel cuore dell’arido “Red Centre”, patrimonio dell’Umanità nonchè una delle attrazioni più emblematiche del Paese. Poi Alice Springs, la seconda città più popolosa a Nord dell’Australia e, infine, Cairns, nel Queesland, con gita su un’isola della Grande Barriera Corallina e un’altra in treno a Kuranda, per godere di uno spettacolo al teatro degli aborigeni e una visita al santuario delle farfalle. Sydney, la città più grande dell’Australia, rimane una delle più belle al mondo. Gran parte del suo fascino ruota attorno al porto, una distesa spettacolare con alcune delle migliori spiagge del Paese.

Melbourne è una metropoli del sud che concentra tutto ciò che gli australiani amano fare nel tempo libero tra sport, arte, musica e caffè. A Melbourne si possono ammirare straordinarie opere di street art e un’ampia gamma di ristoranti e bar alla moda. Dai bar clandestini ai rooftop bar, dove sorseggiare un cocktail e godersi il tramonto, Melbourne è la pioniera nel settore dell’enogastronomia.

Tra i luoghi da non perdere nel Sud, Kangaroo Island, un’isola appartata con paesaggi mozzafiato che prende il nome dalle numerose specie di canguri che vi abitano – paradiso per ogni tipo di flora e fauna locale, tra cui koala, leoni marini, echidna, wallaby e delfini.

Il viaggio per raggiungere l’Australia – situata rispetto all’Italia esattamente dall’altra parte del mondo – è lungo, ma varrà l’esperienza. Servono circa 19 ore di volo per raggiungere, il Western Australia (Perth), 17 per Northern Territory (Darwin), 22 ore per il New South Wales (Sydney). La destinazione è coperta dalla maggiori compagnie aeree internazionali tra cui Qantas , la compagnia di bandiera, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qatar Airways, Thai Airways, Etihad, Emirates.

Chi viaggia per turismo può richiedere il visto Evisitor 651 che permette di rimanere nel Paese per un massimo di tre mesi. Il passaporto al momento della partenza deve essere valido sei mesi oltre la data di scadenza. Il clima varia nei diversi Stati e nei territori che lo compongono. Nelle aree centro-meridionali si alternano quattro stagioni, invertite rispetto al nostro emisfero, con l’estate che va da dicembre a febbraio e l’inverno da giugno ad agosto. A nord, invece, il clima è di tipo tropicale, con un periodo umido (da ottobre ad aprile) e uno secco (da maggio a settembre). L’Australia contempla, inoltre, tre principali fusi orari: l’Eastern Standard Time-EST negli Stati orientali, il Central Standard Time-CST in quelli centrali e il Western Standard Time-WST per le regioni dell’ovest. La valuta è il dollaro australiano; all cambio attuale un euro corrisponde a circa 1,60 dollari australiani. La lingua ufficiale è l’inglese, parlato, ovunque, ma con accenti e forme idiomatiche molto particolari. Pronti a partire?