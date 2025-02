Musica maestro!. Concerti per tutti tra Umbria e Toscana

Tantissima musica per tutti i gusti in Toscana e Umbria. Si comincia oggi al Viper Club di Firenze con il folk rock indie dei brasiliani Selton, per proseguire domani al Capanno 17 di Prato con il rock in maschera degli Animaux Formidables (da X Factor), con il death grind ravennate degli Slug Core a The Cage Theatre (c/o Teatro Mascagni) di Livorno e con la canzone d’autore del Bresciano Luca Ploia al Teatro Virginian di Arezzo.

Lo spettacolo multimediale dal vivo Beatlestory, che ripercorre l’intera storia dei Beatles è domenica al Teatro Politeama di Prato, mentre il 15 febbraio a The Cage Theatre di Livorno spazio al punk della Banda Bassotti e alla chitarra fingerstyle di Alberto Mons al Teatro Regina Margherita di Marcialla (Fi). I primi big in concerto sono gli inossidabili Jethro Tull di Jan Anderson che, con il The 7 Decades Tour, sono il 20 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, che il 25 febbraio ospita il Mai dire mai tour del Teatro degli Orrori, il 4 marzo, per i fan dei Genesis, The Musical Box con The Original 72/73 Show, il 12 marzo Cristiano De André canta De André, il 18 marzo i Subsonica, il 22 marzo Fabio Concato e il 25 marzo il rapper Nayt.

Il 20 marzo c’è il recital di Dolcenera al Teatro di Fiesole, mentre Sfera Ebbasta sarà il 6 marzo al Mandela Forum di Firenze, che il 15 ospita Francesco Gabbani, il 16 marzo Brunori Sas e il 22, 23,25, 26, 28.29 e 31 marzo sarà la casa del PalaJova Tour di Jovanotti. L’8 marzo fa capolino al Glue di Firenze Emma Nolde, mentre Amedeo Minghi canta al Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT). Claudio Baglioni sarà il 6, 7 e 8 marzo al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, il 24 marzo al Teatro della Pergola di Firenze, il 26 e 27 marzo al Teatro Verdi di Pisa.

Il chitarrista statunitense Andy Timmons sarà il 21 febbraio a The Cage Theatre di Livorno e il 28 febbraio all’Auditorium Gazzoli di Terni. Il 19 marzo al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo Frida Bollani Magoni è semplicemente Frida e il 20 marzo al Teatro Giotto di Vicchio il grande Tony Levin è Stick Man. Laura Esquivel, gli Zero Assoluto e i Sonhora sono ospiti del Teenage Dream che parte il 21 febbraio dal Modigliani Forum di Livorno. La stessa sera la sound artist e compositrice danese Puce Mary sarà alla Sala Vanni di Firenze, che il 28 febbraio ospita il polistrumentista Alessandro ’Asso’ Stefana, il 7 marzo compositore elettronico e dj Lee Gamble e il 14 il pianista Remo Anzovino.

E ancora. Il 21 febbraio al Teatro Pacini di Pescia (PT) Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, rendono omaggio al repertorio di Pino Daniele, la sera successiva all’Auditorium Berrettarossa di Soci (AR) Gianni Maroccolo è in concerto con Marco Parente, Otto’ P’ Notri, Fabio Capanni, Andrea Chimenti, Massimo Fantoni, Francesco Cappiotti, Francesco Tomei e Martina Sbaragli, mentre Cisco è il 28 febbraio al Viper Club di Firenze, dove il 7 marzo fa tappa il Sanacore Live Tour degli Alma Megretta, il 12 marzo gli Whispering Sons, il 13 marzo il rap techno del trio Fuera, il 17 marzo i rapper Nerissima Serpe, Papa V e Fritu presentano il progetto Mafia Slime dal vivo e il 29 marzo tornano gli Offlaga Disco Pax con Prove di socialismo tascabile (il 7 marzo anche a The CageTheatre). Il 28 marzo al Teatro Mancinelli di Orvieto (TR) c’è Ermal Meta in concerto.

Il 21 marzo al Teatro Giotto di Vicchio Bill Evans suona con la Vansband All Stars, il 22 marzo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino c’è Stefano Bollani, il 13 all’Auditorium Gazzoli di Terni e il 16 marzo al Garibaldi di Prato Scott Henderson e il 27 marzo Giovanni Guidi, con Brandon Lewis, battezza gli A New Day al Brillante Nuovo Teatro Lippi di Firenze.