Musica e nettari tra castelli e manieri. Cin cin in Alto Adige

L’Alto Adige si trasforma in uno spartito a cielo aperto grazie a ’Melodie di Vini lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige’ (direzione artistica di Johann Finatzer), l’attesa rassegna concertistica che dal 18 ottobre all’8 novembre porterà la musica in dodici luoghi simbolo tra castelli, manieri, tenute vinicole e palazzi storici, tutti immersi nel cuore della famosa e affascinante strada del vino.

Ad aprire la rassegna sarà, sabato 18 ottobre alle 10.30, una matinée jazz del ’Trio Chic’ con Helga Plankensteiner nella Cantina Von Braunbach a Settequerce (Terlano). Il concerto sarà accompagnato da vini e spumanti selezionati della Cantina Von Braunbach, zuppa di vino e piccoli stuzzichini. Alle 17.30 il gruppo folk altoatesino ’Titlá’ si esibirà al Castel Payersberg di Nalles. Poi, prelibatezze culinarie e vini della Cantina Nals Margreid.

Domenica 19 ottobre, alle 18.30, al Castello di Salorno (nella foto in basso), concerto degli ’Hortus Musice’ con Max Leonardo, accompagnato dai vini della Cantina Nals Margreid, da una danza del fuoco e dalla presenza di nobili dame e cavalieri. Giovedì 23, alle 18.30, il Castel Freudenstein di Appiano ospiterà un concerto folk del ’Windkraft Ensemble’ con la soprano Maria Eleonora Caminada. Prevista una mostra fotografica di Erwin Flor e sarà possibile degustare i pregiati vini della tenuta Stroblhof.

Sabato 25 ottobre, dalle 10, alla tenuta Elena Walch a Termeno, show del quartetto d’archi ’Ladies in Dress’, visita guidata alla cantina e degustazione di tre vini. Lo stesso giorno, alle 18, al Palais Baron von Longo di Egna, concerto del ’David Frank Ensemble’, con degustazione e piccoli spuntini. Domenica 26, alle 10, matinée al maso Sternbauer di Andriano con il ’Cinquino Brass Quintett’ e una selezione di vini della Cantina di Andriano. Dalle 17.30 del 31 ottobre, spazio alla musica di ’Tango X3 Quartet’ nella tenuta Windegg a Caldaro al Lago. Insieme degustazione di prelibatezze culinarie e vini pregiati. Lunedì 3 novembre, alle 19.30, alla Casa della Cultura di Bolzano, la Società di Concerti cittadina, accoglie l’esibizione della pianista Claire Huangci e l’Azienda di Soggiorno concluderà con la degustazione di tre vini di cantine.

L’ultimo weekend della rassegna inizierà giovedì 6 novembre alle 18.30 con un’esibizione del ’Duo Aurora’ nella cantina nella roccia di Laimburg a Vadena. Saranno serviti pregiati vini della cantina Laimburg e un tagliere di speck. Venerdì 7 alle 17.30, nell’antica scuderia ’Marstall’ del Leisenhof di Castel Sallegg a Caldaro al Lago, concerto pianistico di Bruna Pulini, seguito da una selezione di vini e prelibatezze. Gran finale nella Cantina Produttori di Bolzano sabato 8 novembre alle 19.30 con un’esibizione del quintetto di fiati ’Lignum’ e una degustazione di tre vini esclusivi della Cantina Produttori di Bolzano. Il programma completo è disponibile su suedtirol.info/melodiedivini