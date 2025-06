Musica, danze e magia. La Notte Romantica di Arquà Petrarca

Il 21 giugno, Arquà Petrarca (nella foto), in provincia di Padova, sarà invasa dalla magia della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, evento multisensoriale tra installazioni luminose e performance di musica e danza itineranti. In occasione del solstizio d’estate, il borgo si trasformerà in un luogo denso di magia, aderendo infatti all’iniziativa nazionale promossa dall’associazione ’I Borghi più Belli d’Italia’. Le strade, i cortili e le antiche cantine daranno vita a un percorso multisensoriale che abbatte i confini tra ambiente urbano e paesaggio naturale.

Al calar del sole le luci artificiali verranno spente per lasciare spazio alla magia del tramonto. Gli allestimenti, ispirati ai paesaggi dei Colli Euganei, portano la natura nel cuore del paese, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Lungo il percorso, quattro angoli nascosti sorprenderanno i visitatori con performance artistiche inaspettate: tre esibizioni musicali, in concomitanza con la Giornata Europea della Musica, e un’installazione poetica che celebra la bellezza della parola. Artisti di strada, come mangiafuoco, performer in abiti luminosi e ballerini di swing, boogie e lindy hop si aggireranno per il borgo, aggiungendo un tocco di magia alle vie di Arquà e rendendo l’esperienza ancora più affascinante. La piazza principale si animerà con una milonga di tango argentino, parte degli eventi itineranti del 25° Padova Tango Festival, offrendo agli spettatori un’esperienza scenografica e coinvolgente.

Ristoratori ed esercizi commerciali offriranno esperienze culinarie a lume di candela e contribuendo a creare un ambiente coerente con lo spirito dell’evento. A supporto di questo coinvolgimento verrà distribuito un kit dedicato, composto da vetrofanie e piccoli accessori.