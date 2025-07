MUGELLO 2.0. SPORT, NATURA. E RITMO LENTO

"Ben venga Giotto dal Mugel selvoso, e il Medici mercante coraggioso", cantava Puccini nel suo delizioso Gianni Schicchi. E già che ci siamo, mettiamoci anche il Beato Angelico. E monsignor Giovanni della Casa, quello del famosissimo Galateo. E il poeta Dino Campana, di cui in agosto ricorrono i 170 anni dalla nascita, e poi la famiglia Chini – Galileo, Chino e Tito – celeberrimi decoratori dello stile Liberty. Selvoso, ma ricchissimo di storia e d’arte, di tanto verde tra gli Appennini e la valle da qualche decennio impreziosita anche dal lago di Bilancino, di illustri personaggi e di tanta gente laboriosa, il Mugello in realtà è da sempre considerato terra ’povera’.

Forse perché feudo sottomesso dei Longobardi prima e degli Ubaldini poi, e successivamente vissuto sotto l’ombra ingombrante di Firenze a causa della famiglia dei Medici che pure vi costruirono magioni splendide come le ville di Cafaggiolo e del Trebbio. Forse anche perché costretto – spesso magari anche da scelte amministrative non proprio felici – a un’agricoltura non di primo piano, che tuttavia nei tempi recenti ha fatto la sua fortuna.

Eppure il Mugello ha tutti i crismi per puntare a settori di turismo certo lento e contemplativo ma dai molteplici interessi. Lo sport: c’è l’acqua dei torrenti per il rafting e il lago per il canottaggio; la bicicletta, con le mitiche salite dei passi appenninici che hanno visto le gesta dei più grandi eroi del pedale, e oggi sono affollatissime di cicloamatori e cicloturisti, e tanti sentieri per la mountain bike e il trekking.

La gastronomia: il Mugello è il primo polo nazionale per l’allevamento della limousine, razza bovina da ottime carni, ma c’è pure tanta pastorizia e si mangiano ottimi formaggi di latte bovino e ovino, di pecora come di capra. Per non dimenticare i famosissimi tortelli di patate, con una scuola per la pasta e per il ripieno in ogni borgo, se non a ogni porta. Il miele, il pane.

I marroni, soprattutto nella ’Romagna Toscana’, l’Alto Mugello oltre gli Appennini oggi in crisi per i continui dissesti idrogeologici: un vero peccato perché anche in questa estate si ferma la possibilità di viaggiare in treno sula Faentina, una delle piccole ferrovie più suggestive d’Italia. E, non ultimo, il vino: la viticoltura ha riscoperto il Mugello per l’opera di un manipolo di imprenditori pionieri, e oggi si beve dell’ottimo Pinot Nero ma anche vini da altri vitigni, bianchi e rossi, fino ai mille metri di altitudine di Pietramala, nel comune di Firenzuola, dove si coltivano ottime patate.

Tanti i motivi per un viaggiare lento nel Mugello, dunque. Senza scordare i luoghi, le case-museo di Giotto e dell’Angelico nei dintorni di Vicchio, l’elegante Borgo San Lorenzo con la sua splendida pieve, romanica come quella di Sant’Agata nei pressi di Scarperia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, patria dell’arte dei coltellinai detta anche dei ’ferri taglienti’, che fa comune con San Piero a Sieve dominato dall’imponente Fortezza medicea. Festina lente, affrettati lentamente: il Mugello ti aspetta così.