Monza pronta alla StraBassotti. Amici a quattro zampe in marcia

Monza pronta all’invasione dei... bassotti. Domenica il Parco della città lombarda farà da cornice alla StraBassotti, marcia non competitiva dedicata ai celebri cani dalle zampe corte. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per chi vive con un bassotto – o per chi ne è semplicemente affascinato.

A rendere speciale l’evento non è solo la camminata, ma l’atmosfera che la accompagna. Centinaia di bassotti di ogni età, colore e taglio di pelo sfileranno fianco a fianco tra guinzagli colorati, cappottini fantasiosi e sguardi fieri. Una parata di personalità in formato tascabile che attira ogni anno partecipanti da tutta Italia.

La StraBassotti è anche un momento di aggregazione. Famiglie, gruppi di amici, bambini e volontari si ritrovano per condividere esperienze e una passione comune che va oltre la razza. L’ambiente è informale, accogliente, pensato per favorire la socialità e il coinvolgimento di tutti. In questo clima conviviale si alternano momenti di leggerezza e altri più toccanti, come durante la sfilata dei “Diversamente Abili” e dei “Diversamente Bassotti”, accolta sempre con applausi sinceri.

Il contesto, immerso nel verde del parco, fa il resto: un luogo in cui rallentare, godersi una passeggiata in compagnia e, magari, scoprire da vicino la realtà dell’associazione ’Cuor di Pelo’, che da anni si occupa di recupero, cura e adozione dei bassotti in difficoltà. La manifestazione è infatti anche un’occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi per supportare le attività dell’associazione, attiva su tutto il territorio nazionale.

Oltre alla marcia, sono previsti stand tematici, dimostrazioni, un villaggio dedicato al mondo pet e momenti musicali. Ma il cuore dell’evento resta la partecipazione: la semplicità di un appuntamento che mette al centro il rapporto tra uomo e cane, senza eccessi, ma con continuità e cura.

Le iscrizioni si apriranno direttamente sul posto alle 8. Per chi volesse evitare le code, è disponibile una prevendita presso il Centro Commerciale Carosello di Carugate fino a domani.

La partecipazione prevede una donazione di 20,00 a persona, che comprende un pettorale numerato per il partecipante umano, fino ino a due pettorine numerate per i bassotti accompagnatori, gadget e e coupon offerti dagli sponsor.