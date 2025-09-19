Monti Gemelli. Incanto infinito

Avamposto orientale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, i Monti Gemelli rappresentano una delle aree più suggestive dell’Appennino centrale. L’inserimento nell’area protetta consente, infatti, di tutelare un ecosistema di rara bellezza e biodiversità, condiviso tra Marche e Abruzzo, in cui natura, cultura e storia si fondono armoniosamente. I Monti Gemelli, insieme alla maestosa catena del Gran Sasso e ai Monti della Laga, costituiscono uno dei tre principali gruppi montuosi del parco: un abbraccio di pietra e verde che custodisce borghi pittoreschi, gole e leggende millenarie. Il nome così originale deriva dalla loro configurazione speculare: due rilievi principali – la Montagna dei Fiori e la Montagna di Campli – divisi dal solco profondo del fiume Salinello.

È proprio in questa gola che si cela uno degli spettacoli naturali più sorprendenti dell’Appennino: le Gole del Salinello, canyon in cui pareti verticali, grotte e cascate si alternano in un percorso che regala meraviglia e avventura a ogni passo. Tra le vette spicca il celebre Monte Piselli (1676 metri), oggi principale polo turistico invernale della zona, dotato di impianti di risalita e piste da sci; in estate, ma anche in questo periodo dell’anno caratterizzato dai colori caldi dell’autunno, la montagna si trasforma in meta ideale per trekking, passeggiate e sport all’aria aperta.

La tradizione popolare racconta che fu così chiamato in onore dei piselli selvatici che un tempo ne ricoprivano i crinali, tingendolo di un verde brillante. Non è raro, ancora oggi, imbattersi in storie e racconti secolari, a testimonianza della profonda connessione tra queste terre e la loro memoria mitica.

Ottobre, in particolare, è il mese delle sagre: a San Giacomo e Valle Castellana si celebrano le castagne e i prodotti del bosco; a Campli, che vanta la celebre Scala Santa e un centro storico tra i più belli d’Italia, le fiere enogastronomiche richiamano turisti da tutta la penisola. Per chi ama camminare, questo è anche uno dei momenti migliori per completare il Grande Anello dei Borghi Ascolani (GABA), un itinerario escursionistico di circa 100 km che abbraccia alcuni dei paesi più graziosi del Piceno: Castel Trosino, Venarotta, Valledacqua, Paggese, Forcella e molti altri.

A garantire la valorizzazione e la fruibilità dell’area vi è il Consorzio dei Monti Gemelli, realtà che riunisce numerose associazioni locali impegnate nella promozione turistica e culturale del territorio. Il consorzio coordina attività sportive, escursioni guidate, eventi e iniziative didattiche, contribuendo a rendere i Monti Gemelli una destinazione viva e in continua evoluzione. Dai riflessi dorati dei boschi ai silenzi delle gole, dai piccoli borghi alle antiche leggende, i Monti Gemelli invitano alla scoperta di un mondo sospeso tra cielo e memoria. www.montigemelli.it.