MONTE ARGENTARIO. IDILLIO DI COLORI. SOLE E SCOGLIERE

Il sole che piano piano cala a nascondersi dietro lo scoglio dell’Argentarola, il cielo che diventa rosa, il Tirreno che ti culla con il suo canto lieve. È un’esperienza unica da vivere in due, il tramonto sui ciottoli bianchi di Cala del Gesso, magari avete faticato per arrivarci, però il sentiero è bellissimo e panoramico, la scalinata tutto sommato dolce, e ti fanno compagnia il profumo della macchia mediterranea e i colori unici di questo angolo selvaggio di Toscana. E se ti sei portato la borsa frigo con due calici, una bollicina fresca e magari uno snack di mare preparato da un artigiano del gusto, ce ne sono tanti all’Argentario, lo scenario è da idillio.

E non solo Cala del Gesso. Ne offre tanti di scenari da idillio, il promontorio dell’Argentario, questo angolo di Toscana così ricco di colori e immagini: con il suo paesaggio che è un mix di macchia mediterranea, scogliere a picco sul mare e borghi marinari, con il fascino di storie e leggende antiche (ma anche di sana curiosità sullo sbarco dei vip proprietari di tante ville), con i suoi scorci romantici e gli angoli segreti, e con il sapore autentico della sua cucina, è il luogo ideale per una fuga a due, una cornice perfetta per momenti indimenticabili.

Un piccolo angolo di paradiso, dove il bagno è un’esperienza di piscina naturale, è la Cala Mar Morto, al tramonto perfetta per una intimità esclusiva: la barriera di scogli che ferma il mare a breve distanza dalla spiaggia, insieme all’Isola Rossa, offrono una simpatica protezione naturale per questa meravigli naturale tutta ciottoli e scogli, con una piccola spiaggetta attrezzata: anche questa non è semplicissima da raggiungere, il modo più semplice per arrivarci è passare per il centro di Porto Santo Stefano e da lì percorrere la strada panoramica fino a Poggio Fondoni, in località Rocchette. Seguendo questo itinerario potrete ammirare uno dei panorami più belli della zona.

Ma l’Argentario romantico, da vivere intensamente in due, non è soltanto spiagge. Il lungomare di Porto Santo Stefano è sempre perfetto, soprattutto al tramonto, per una passeggiata mano nella mano, e per un drink da gustare in uno dei numerosi bar affacciati sul porticciolo; ma una vista mozzafiato l’avrete goduta se prima sarete saliti alla Fortezza Spagnola che offre un panorama unico sul porto e sulla baia. E per l’occhio e per il cuore anche Porto Ercole ha le sue perle da regalare, tra il porticciolo pittoresco e il tramonto dalla Spiaggia delle Viste, qui però il sole non scende sul mare, ma scompare dietro le colline e La tavolozza di colori è impressionante.

Un suggerimento per godere di scorci splendidi e farne un emozionante book di foto e ricordi sarà percorrere, magari in scooter, la strada panoramica che circonda il promontorio fermandosi nei numerosi punti-belvedere. Come per esempio il quadro che si ammira dal punto di Cala Galera, o il panorama da Monte Telegrafo: anche il Giglio e Giannutri saranno a portata di mano.