MONTE AMIATA. UN VULCANO. DI ARTE E CULTURA

C’è una Toscana che non ti aspetti, sospesa tra boschi fitti e tradizioni montane, tra spiritualità antica e sapori forti. È quella che si svela ai piedi del monte Amiata, un vulcano spento che pulsa ancora sotto forma di energia geotermica, silenzi profondi e una natura aspra e generosa. Se Abbadia San Salvatore o Santa Fiora sono nomi noti, è nei versanti più defilati e nei paesi più piccoli che si scopre l’anima più autentica dell’Amiata.

Uno di questi è Seggiano, piccolo borgo aggrappato al fianco occidentale del monte. Celebre tra gli intenditori per il suo olio d’oliva, frutto degli ‘olivastri’, Seggiano stupisce anche per la sua anima contemporanea. Appena fuori dal centro, infatti, si trova il Giardino di Daniel Spoerri, un parco artistico dove sculture monumentali si fondono con il paesaggio selvatico, in un dialogo sorprendente tra natura e creatività. Più in alto, tra faggete imponenti e ruscelli nascosti, si trova Castel del Piano, un paese elegante e vivace, con scorci rinascimentali e un’inaspettata passione per la musica e l’arte. Il centro storico si sviluppa intorno a piazze raccolte e vicoli curati: una quiete operosa.

Celebre per il Palio delle Contrade, che ogni settembre anima il borgo con cortei in costume, sbandieratori e una corsa a cavallo nella piazza principale, Castel del Piano è anche un ottimo punto di partenza per escursioni nei boschi sovrastanti o per visite ai vicini santuari amiatini. Ma è nella sua frazione di Montegiovi che si tocca con mano la bellezza ruvida dell’Amiata più segreta: pochi abitanti, pietra viva e un panorama che si apre sulle colline maremmane, in un silenzio quasi sacro. Da qui partono sentieri perfetti per il trekking o per semplici passeggiate panoramiche.

Poco distante, Arcidosso custodisce un’imponente rocca aldobrandesca e un centro storico vivo tutto l’anno. Ma anche qui è nelle frazioni che si trovano le sorprese migliori: Salaiola, ad esempio, è un minuscolo borgo di poche anime dove il tempo sembra essersi fermato. Ideale per chi cerca una fuga rigenerante, fatta di boschi, silenzi e cieli stellati. Tra le scoperte più affascinanti c’è Montelaterone, arroccato su uno sperone di roccia, con vista che spazia dall’Amiata fino alla Maremma. Il suo impianto medievale e le viuzze strette raccontano una storia antica e poco narrata.

Chi ama la spiritualità può salire fino all’Eremo di David Lazzaretti sul monte Labbro, sopra Arcidosso, da dove si gode una vista ampia su tutta la vallata. E poco più in là, tra le faggete fitte della vetta, ci si imbatte nel Parco Faunistico del Monte Amiata, dove gli animali vivono liberi, regalando incontri emozionanti all’alba o al tramonto. Infine, non si può lasciare l’Amiata senza una sosta nei boschi sopra Cinigiano e Campagnatico, dove la Toscana si tinge già dei colori della Maremma. Qui, borghi come Sasso d’Ombrone o Porrona sono piccoli mondi dimenticati, perfetti per un weekend slow tra vino, natura e silenzio.