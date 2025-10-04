Menu, feste, appuntamenti e sentieri a tema. Una ghiotta occasione per provare anche i derivati come farina, miele e dolci dal sapore delicato

Nel vasto panorama dei sapori, dei colori e dei profumi dell’autunno trentino, non possono mancare le castagne, tipicità della zona che ispirano menù, feste e persino sentieri. Nel corso degli eventi gastronomici, oltre alle castagne si possono assaggiare i molti derivati, come miele, dolci e farina, fra piazze e portici addobbati a tema.

Tra le più celebri vi è la ’Festa della Castagna’ di Castione, il 18 e 19 ottobre. Nel piccolo borgo montano sull’Altopiano di Brentonico, il Circolo di Castione organizza un evento dedicato ai prodotti di punta del Monte Baldo: i marroni, una pregiata varietà di castagne presenti da secoli in questa terra, che si caratterizzano per l’inconfondibile sapore e per la loro qualità. Nelle corti di Castione saranno dislocati gli stand con prodotti provenienti dall’Altopiano di Brentonico e dalla Vallagarina e piatti tipici trentini come canederli, secondi e dolci, oltre alle caldarroste accompagnate da ottime bevande. Non mancheranno inoltre le attività ricreative per i più piccoli e intrattenimento musicale.

‘Maroni in Festa’ si tiene invece il 25 e 26 ottobre a Drena, dove le vie si colorano e si vestono di tinte accese per omaggiare il frutto locale d’autunno: il Marone di Drena. Due giorni di concerti, laboratori e showcooking, camminate e buon cibo. Vi è poi la ’Festa della Castagna’ di Roncegno, sempre il 25 e 26 ottobre: per le vie di Roncegno Terme verrà allestito il tradizionale mercatino della castagna e degli hobbisti, con bancarelle, manufatti di pregiato artigianato e prodotti dell’agricoltura locale. Nelle medesime giornate, presso l’area manifestazioni di Centa San Nicolò, in provincia di Trento, si svolge la ’Festa della Castagna’ organizzata dall’Associazione Castanicoltori della Valle del Centa.

La regina dell’autunno sarà protagonista per due interi giorni, con tanti appuntamenti in programma pensati anche per immergersi nei magici colori del foliage. Durante tutta la manifestazione sarà presente uno stand gastronomico dove degustare le prelibatezze a base di castagna arricchita, ma non mancheranno molte altre iniziative: dal mercato contadino ai trekking con gusto, dai laboratori per bambini alle passeggiate lungo il sentiero dei castagneti.

Infine, il 25 e 26 ottobre avrà luogo ad Albiano la Festa della Castagna di Albiano, conosciuta anche come ’Castagnada Biana’. L’evento prevede una passeggiata enogastronomica per le vie del centro storico, con stand allestiti dalle associazioni locali e distribuzione di caldarroste a suon di musica.