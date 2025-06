Medioevo protagonista. Torna il Festival sul cibo e le città

Dal 27 al 29 giugno 2025, L’Aquila torna a fare da cornice al Festival delle Città del Medioevo, giunto alla sua terza edizione. Curata dagli studiosi Amedeo Feniello e Alfonso Forgione, docenti del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, la manifestazione si inserisce nel cammino che porterà la città a essere Capitale Italiana della Cultura 2026, con l’obiettivo di coniugare ricerca accademica e divulgazione per un pubblico ampio e curioso.

Il tema scelto per quest’anno, “Le città medievali e il cibo”, si presta a uno sguardo trasversale sulla storia urbana del Medioevo, analizzando le complesse dinamiche di approvvigionamento, distribuzione e consumo alimentare. Una chiave d’accesso originale per comprendere trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno attraversato le città tra il X e il XV secolo. Il cibo, infatti, non è solo nutrimento: è racconto, memoria, potere, simbolo identitario.

In programma un ricco parterre di ospiti: da Oscar Farinetti a Paolo Mieli, passando per Mario Tozzi, che animeranno le serate all’Auditorium. Non mancheranno specialisti del settore come il medievista Duccio Balestracci, l’archeologo Marco Valenti, e le studiose del Parco Archeologico di Pompei Valeria Amoretti, Chiara Comegna e Chiara Corbino, che con le loro ricerche apriranno finestre sulle tracce materiali del passato.

La giornata conclusiva offrirà un affascinante viaggio tra cinque città simbolo – Napoli, Parigi, Venezia, Firenze e Siena – raccontate attraverso la lente delle risorse, con gli interventi di studiosi italiani e internazionali.

Il Parco del Castello si trasformerà in un’autentica cittadella medievale con il “Villaggio dei Rievocatori”, spettacoli, laboratori, visite guidate e la Fiera del Libro medievale, che raccoglierà classici e novità editoriali sul Medioevo. Un’occasione preziosa per vivere la storia non come nostalgico ricordo, ma come strumento vivo per comprendere il presente.