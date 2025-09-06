MARE SENZA FINE

Il mare fuori stagione: si può fare. E poi quali stagioni quando c’è tutto un marasma in cielo che cambia le nostre abitudini e ci fa portare l’ombrello quando ci vorrebbe il parasole? E comunque settembre è un mese ideale perché, ad esempio, il calore dell’acqua è maggiore avendo inglobato il sole dell’estate. Semmai è il tramonto che delude un poco: arriva troppo presto, le giornate si accorciano e quando pensi di stare ancora un po’ di tempo a crogiolarti sulla spiaggia ecco che lui tramonta: se lo fa sul mare lo spettacolo rosso fuoco è ancora più eccitante.

Se sei esposto a est e lo vedi sparire dietro le colline in fondo è lo stesso: le ombre sono più lunghe e qualche minuto in meno di abbronzatura non pesa poi tanto. E magari ti spinge a godere il mare la mattina presto come quando eri bambino e dovevi evitare le scottature del solleone. Ecco, il mare (quasi) all’alba può valere quello del tramonto. In fondo il mare è sempre mare. Chi ama la Sicilia dice che lì in settembre “l’estate è infinita”, mentre per godere il mare cristallino di Capri meglio aspettare la primavera. E sempre per la Sicilia gli esperti indicano una meta: Siracusa. E comunque passeggiare anche la sera dopo il tramonto lungo la riva con le ciabatte in mano è una sensazione di piacevole benessere e soprattutto non ha stagioni per goderne. Anzi: i sassi magari rimbalzeranno ancora di più sulla superficie del mare e ogni balzo sarà un pensiero d’amore in più.

Ma torniamo al mare fuori stagione, senza fine: che dire di Amalfi e della sua costiera oppure di Ischia dove la costa riparata dal vento offre temperature miti e alla Fumarole si sfruttano i benefici di acqua termale sotterranea. Anche l’Isola d’Elba è consigliata, come dalla parte opposta una città di mare non sempre valorizzata come merita: Pescara. E poi Puglia e Calabria, mete fortunate: Bari nell’una e Crotone nell’altra soddisfano non solo la voglia di mare ma anche di storia. Infine c’è la Liguria: a Boccadasse, dicono i genovesi, si fa il bagno anche a gennaio. Figuriamoci a settembre.