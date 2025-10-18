Magica. Wachau. La perla d’Austria

Tra i verdi declivi della bassa Austria, incastonata fra colline vitate e incantevoli borghi, la regione della Wachau si conferma tra le mete più interessanti d’Europa. Patrimonio dell’Umanità Unesco, questa valle scolpita dal Danubio regala un viaggio sensoriale che unisce natura, cultura e sapori da scoprire. Krems an der Donau e Melk rappresentano gli estremi di un itinerario fluviale immerso in uno scenario degno dei paesaggi resi popolari dai film dedicati alla principessa Sissi.

Il viaggio inizia a Krems, cittadina millenaria tra le più antiche del Paese. Il centro storico è un compendio di architettura mitteleuropea. Edifici affrescati, portali barocchi, torri medievali. La porta di Steinertor, risalente al 1337, accoglie i visitatori come un sipario aperto su un borgo animato da enoteche, gallerie d’arte e mercatini. Krems è anche il cuore vinicolo della Wachau.

Qui nasce il celebre Grüner Veltliner, un bianco fresco e minerale, perfetto per accompagnare i piatti della cucina locale. Non mancano le heurigen, taverne dei viticoltori, dove assaporare vini del territorio e specialità semplici e gustose. Tra le specialità del territorio le albicocche (Wachauer Marille), utilizzate per dolci, marmellate e grappe, che sfrutta le condizioni climatiche ideali della regione, come terreni freschi e ben drenati, e la vicinanza al Danubio. E ancora, formaggi di capra, canederli, strudel e il Wachauer Laberl, un pane speciale a base di grano e segale. L’Hotel Steigeberger è consigliato per la spa e le ottime colazioni.

A Krems si trova anche la Landesgalerie Niederösterreich, ovvero la Galleria regionale della bassa Austria, un edificio dal design caratteristico che ospita una collezione di opere d’arte moderna e contemporanea. La Galleria fa parte del Kunstmeile Krems, il cosiddetto ’Miglio dell’Arte’, un polo culturale lungo il Danubio che comprende istituzioni come il Museo della Caricatura e il Forum Frohner. Dalla banchina fluviale della cittadina è possibile imbarcarsi su uno dei battelli che solcano il Danubio. Il panorama si apre su un paesaggio collinare punteggiato da castelli in rovina, vigneti terrazzati e villaggi dal fascino eterno. L’imbarcazione scivola sul fiume per giungere a Dürnstein – celebre per l’ abbazia azzurra e la leggenda di Riccardo Cuor di Leone (info: www.donau.com).

L’Abbazia di Melk si staglia all’orizzonte, arroccata su una rupe che domina il fiume. Una visione grandiosa, tra le massime espressioni del barocco europeo, con facciate ocra e bianche, una cupola maestosa e giardini all’italiana. Il complesso benedettino custodisce tesori inestimabili. Una biblioteca storica con manoscritti medievali, la chiesa sontuosamente decorata e terrazze panoramiche che abbracciano la valle del Danubio (Info: www.stiftmelk.at/en/). Rossatz è invece un villaggio situato sulla sponda meridionale del fiume, più boscosa, rurale e silenziosa.

La Wachau sa sorprendere in ogni stagione. Dai colori tenui della primavera, al verde intenso dell’estate, fino alle tinte calde dell’autunno che avvolgono i vigneti. Una fuga promettente anche per gli appassionati di ciclismo e trekking, grazie alle piste e i sentieri presenti in tutta la regione. Ulteriori informazioni sul sito www.austria.info