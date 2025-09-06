Magia e relax. Vacanze infinite a Cala di Falco

Le scenografiche spiagge della Costa Smeralda, le meraviglie del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. E poi ancora la mondanità di Porto Cervo, i sapori del territorio, i viaggi nel tempo alla scoperta della civiltà nuragica e dei paesi tradizionali dell’interno. L’estate non sembra finire mai in Gallura. A pochi passi dal centro del paesino di Cannigione con il suo lungomare, il porto turistico e i locali alla moda, il resort ’Cala di Falco’ (info su www.hotelcaladifalco.com) è la destinazione perfetta per chi voglia ancora godersi il meglio del Nord Sardegna.

La struttura del Gruppo Delphina offre la possibilità di scegliere tra la formula hotel, residence e prestigiose ville per chi desidera maggiore indipendenza e privacy, tutte ben integrate con la natura e arredate con cura da artigiani locali. Fanno da corollario relax, buona cucina e una miriade di attività per il tempo libero fino addirittura al 26 ottobre. A tavola, la vista sul Golfo di Arzachena si unisce all’ottima cucina mediterranea tradizionale sarda nelle terrazze vista mare del ristorante ’La Poiana’ e ’Martin Pescatore’ proprio di fronte alla piscine.

E ancora. Area fitness vista mare e percorso vita all’aperto, campo da tennis e da beach volley, mentre nelle vicinanze dell’hotel si trovano diverse possibilità per lezioni di vela e windsurf (servizio esterno). Per i più piccoli, un’area giochi all’aperto e per chi non vuole rinunciare al benessere, possibilità di usufruire del Centro Thalasso & Spa ’L’Incantu’ dell’hotel Capo d’Orso a Palau, 5 stelle sempre della collezione Delphina (a pagamento).

A pochi metri dalla piscina del resort si trova la spiaggia di Cannigione, attrezzata con ombrelloni e lettini e una piattaforma sul mare sempre attrezzata. Inoltre è presente un comodo servizio navetta che permette di raggiungere la famosa spiaggia di Mannena.