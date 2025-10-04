L’OLIO NUOVO. E LA MELA ROSA. MARCHE GOURMET

L’autunno nelle Marche è un caleidoscopio di colori e sapori che si snoda dalle vette dei Sibillini alle colline del Montefeltro, passando per borghi custodi di antiche tradizioni. In questa stagione la terra marchigiana si fa generosa, offrendo delizie come il tartufo bianco, le castagne, l’olio nuovo, i funghi e la Mela Rosa dei Sibillini, tutti prodotti che definiscono anche itinerari turistici. In provincia di Pesaro e Urbino, Acqualagna è la capitale indiscussa del tartufo bianco. Qui, lungo la storica via Flaminia, il profumo del tuber magnatum pico si mescola a quello della legna che brucia nei camini, tra boschi carichi di nebbia e fascino.

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco è solo una delle occasioni per assaporare il pregiato fungo ipogeo, da gustare crudo su tagliatelle, uova o carne. Poco distante, Cartoceto è il regno dell’olio DOP, fruttato e delicato, che si sposa magnificamente con le verdure di stagione o il pesce dell’Adriatico. Nel cuore della provincia di Macerata, Montefano è tappa obbligata per gli amanti delle atmosfere intime e delle tradizioni gastronomiche: qui, tra miele, erbe aromatiche e conserve, si celebra la semplicità contadina.

Più a sud, i Monti Sibillini si svelano in tutta la loro potenza. Montefortino, nel Parco Nazionale, profuma di castagne e funghi porcini, di lenticchie e cucciole, piccole lumache di montagna cucinate secondo ricette del posto. Le Gole dell’Infernaccio, poco distanti, sono una meraviglia naturalistica che, nel foliage, diventano una tavolozza vivente. Da non perdere anche il Sarnano, dove il re incontrastato dell’autunno è il ciauscolo, morbido salame spalmabile.

Nel Fermano, Montefalcone Appennino propone un’autenticità senza tempo: in questo sperone di roccia si celebra l’autunno con sapori decisi, mentre il panorama sui Sibillini lascia senza fiato. Il miele, prodotto in quota, sprigiona note delicate grazie ai fiori spontanei della zona; l’edizione 2025 della festa Sapori d’Autunno è in programma l’11 e 12 ottobre. Anche Offida è gioiello d’arte e gusto: conosciuta per il merletto a tombolo, la cittadina è anche patria dei vini Pecorino e Passerina.

I dolci tipici, come i funghetti all’anice e il chichì ripieno, raccontano una cultura gastronomica secolare, custodita tra palazzi storici e piazze armoniose. Il vicino borgo di Montemonaco è celebre per le castagne, che crescono rigogliose nei boschi incontaminati e si trasformano in castagnacci, spiedini dolci e vin brulé, simboli di convivialità autentica.