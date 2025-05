L’Italia celebra l’arte in luoghi suggestivi tra cui Siracusa e Borgio Verezzi. Musica protagonista in borghi e città con eventi come Umbria Jazz. Una delle manifestazioni più partecipate è l’Infiorata di Noto dedicata quest’anno al tema della pace

Con maggio sbocciano le nuove iniziative di festa (e di festival) in tutto lo Stivale e ne chiudono altre che ci hanno accompagnato fino a oggi: potersi esibire all’aperto dà la stura a tante iniziative che soprattutto hanno un forte legame con le radici dei vari territori. E che introducono le grandi kermesse estive di musica, prosa, letteratura e altro che ormai sono diventate popolari e imperdibili.

Un calendario fitto che ci impegna ogni giorno per tutto il mese. Ma da dove nasce questo florilegio di iniziative? Beh, si sa che l’Italia è il Paese dei santi, dei navigatori e dei poeti, soprattutto questi ultimi riempiono le nostre piazze perché declamano i loro versi in ogni forma di arte e di spettacolo.

Perché in fondo è poesia il teatro quando la scena sono i teatri più belli d’Italia, per esempio Siracusa, o le piazze di borghi così suggestivi che il loro fascino si unisce a quello delle parole e ne esalta il ritmo, e un esempio eclatante non può che essere quello di Borgio Verezzi nella Liguria di Ponente. È poesia la musica che invade le piazze e gli spalti delle mura, come avviene a Lucca, le ville versiliesi, gli anfiteatri romani, i parchi cittadini o, come nel caso ad esempio di Umbria Jazz, una intera città. Ma lo sono anche le manifestazioni tradizionali che già a maggio si presentano e portano visitatori da ogni dove che vogliono capire fino in fondo che cosa vogliono dire le radici per un territorio. Un esempio fra tutti può essere l’Infiorata di Noto, nella splendida città barocca della Sicilia orientale, dove dal 16 al 20 maggio il tema è ’La pace si fa arte’.

Ed esiste una poesia moderna e giovane, che è quella dei cartoni e dei comics, e proprio maggio comincia a essere terra promessa per tutti gli appassionati con appuntamenti settimanali da Guidonia a Foggia, da Cosenza a Cernobbio, da Genova a Milano e altri ancora, che non sono altro che prodromi di quella spettacolare kermesse, la più importante in Europa, che è Lucca Comics & Games quest’anno in calendario dal 29 ottobre al 2 novembre. Intanto godiamoci l’inizio, frizzante e per tutti i gusti.