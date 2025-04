L’Ingorda. In sella tra le golosità più autentiche

’L’Ingorda’, in programma il 31 maggio, mette il cicloturismo ’al servizio’ del gusto. Il percorso è il permanente della Ciclovia da Parma a Busseto, per 80 km e 9 ristori in luoghi storici coi prodotti più caratteristici (anolino, Tortel dòls, ciccioli, spongata ecc…).

Un percorso in buona parte su strade secondarie (con sterrati), senza dislivelli né classifiche: quindi no bici da corsa e sì alle altre, anche a pedalata assistita. Ci vuole il casco, e c’è anche la ’Mezza’, 40 km fino a Colorno. Non manca la maglia tecnica a memoria di una giornata ’ingorda’, fra pedali e sapori. Info su www.ingorda.eu