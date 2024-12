L’incanto del presepe di sabbia

Fino al 12 gennaio, la città di Rimini celebra il Natale con il maestoso ’Presepe di Sabbia’, un’opera artistica unica che si estende su 450 metri quadrati in piazzale Boscovich. Betlemme di Giudea anno zero prende vita con sculture alte fino a quattro metri. Accanto,

il ’Villaggio di Natale’ offre mercatini, spettacoli per bambini nell’Happy Circus e una pista di pattinaggio coperta di 600 metri quadrati. La magia dei presepi continua al bagno 65 di Torre Pedrera con figure in legno intagliato e alla Darsena con la fiaccolata dei sub. Non mancano nemmeno il presepe sotto l’Arco di Augusto e le Natività dal mondo al Tempio Malatestiano. Luci e decorazioni illuminano poi anche la spiaggia, creando un’atmosfera da favola lunga tre chilometri.