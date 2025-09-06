L’estate sta finendo. Ma il viaggio continua

Metteva sempre un po’ di nostalgia quel ritornello da tormentone anni ’80 dei Righeira. Un sipario sui pomeriggi in spiaggia, sulle sere a cantare intorno a un falò e sugli amori che sbocciavano e sfiorivano in poche settimane. "L’estate sta finendo e un anno se va" annunciavano i ’fratelli’ (che poi fratelli non erano...) Johnson e Michael quando ancora esistevano le stagioni. Oggi farebbe tutto un po’ sorridere, nonostante la canzone sia comunque attuale nel testo e nella melodia. Perché molto è cambiato, soprattutto nell’universo dell’accoglienza del Bel Paese.

Per fortuna. Perché, con le assurde novità che il clima impazzito ci mette di fronte, il paradigma è assai diverso da soli quarant’anni fa. Ecco che scegliere una vacanza al mare in settembre e prolungarla in ottobre non è affatto un’eresia. Anzi. Vi offriamo, nelle pagine a seguire, un bouquet di soluzioni romantiche che tutto sembrano fuorché di ’fine estate’. Così come in sintonia con le esperienze di viaggio contemporanee sono le ferie autunnali in Alto Adige tra sport, sapori e tradizioni. Non dimentichiamo certo i borghi – in questo numero vi raccontiamo i più segreti e misteriosi della Lombardia – per stimolare una gita fuori porta di un giorno o un weekend. Anche quando le giornate si accorciano. Ma la voglia di scoperta resta intatta. Buon viaggio e buona lettura.