L’esposizione a Lucca fino al 29 giugno. Oltre 100 scatti mai visti in Europa. Venti sono in anteprima mondiale

Freddie Mercury a piano e voce, Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. Quattro nomi che riuniti insieme si leggono ’Queen’, una delle band più iconiche al mondo. E se qualcuno vi dicesse che oggi è possibile ammirare ad esempio l’asta del microfono usata da Freddie nell’ultimo concerto oppure una chitarra autografata da Brian May? Certo, tutto questo è possibile grazie a ’Queen Unseen - Peter Hince’, la mostra in programma fino al 29 giugno. Dopo il grande successo di Milano, Roma, Torino e Rimini, la mostra cult dedicata alla leggendaria band britannica infatti arriva anche a Lucca. Saranno le sale di Palazzo Guinigi a fare da cornice all’esposizione che vede il patrocinio del Comune di Lucca. Un evento imperdibile per i fan e per tutti gli appassionati di musica: un viaggio unico e coinvolgente nell’universo dei Queen, raccontato attraverso gli occhi e gli scatti di Peter Hince, storico road manager e assistente personale di Freddie Mercury.

Oltre 100 fotografie inedite, mai esposte prima in Europa, racconteranno la storia di una band che ha rivoluzionato la musica e segnato un’epoca. La tappa lucchese regala un’esclusiva assoluta: saranno esposte 20 fotografie in anteprima mondiale, che arricchiscono un percorso espositivo già straordinario, composto anche da cimeli originali, memorabilia, oggetti unici e video rari della band. Tra i pezzi più iconici, spiccano l’asta del microfono usata da Freddie Mercury nell’ultimo concerto, una chitarra autografata da Brian May, i costumi di Radio Gaga e le bacchette autografate di Roger Taylor. La mostra rappresenta un vero e proprio percorso esperienziale, capace di coinvolgere il pubblico in un racconto autentico e intimo della vita dei Queen, dalle esibizioni live agli studi di registrazione, fino ai momenti più privati e quotidiani immortalati da Peter Hince, che ha seguito la band dal 1975 al 1986.

Un evento che celebra una delle band più iconiche di tutti i tempi. Un’occasione unica per riscoprire la grandezza dei Queen attraverso immagini mai viste prima e testimonianze dirette di chi ha vissuto a stretto contatto con Freddie Mercury e i suoi compagni di viaggio. La mostra sarà aperta fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica, con orario 9.30 - 19.30. Biglietti: intero: 12 euro, ridotto: 10 euro. Per ulteriori informazioni su orari, biglietti e prenotazioni, visitare il sito ufficiale: www.queenunseen.it.

Cristiano Consorti