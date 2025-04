L’enigma della luce secondo. Mimmo Jodice

La fotografia di Mimmo Jodice cattura la luce indagandone i misteri, riproduce visualmente il silenzio delle città e la profondità del tempo. Per la prima volta Jodice approda da protagonista a Udine, dove fino al 4 novembre, una mostra inedita, nel luogo della cultura per eccellenza dell’indagine artistica udinese, il Castello. ’Mimmo Jodice. L’enigma della luce’ trova spazio in un suggestivo allestimento all’interno del Salone del Parlamento e di tre sale della Galleria d’Arte Antica, nel cuore di uno dei simboli della città Udine, offrendo al pubblico un’immersione totale nella fotografia di uno dei più grandi maestri dell’arte visiva contemporanea italiana.

Si tratta di un’iniziativa curata direttamente dai Civici Musei udinesi, per mano dei curatori Silvia Bianco, conservatrice del Museo Friulano della Fotografia, Roberto Koch e Alessandra Mauro di Contrasto, noti esperti di fotografia contemporanea, in collaborazione con Mimmo, Angela e Barbara Jodice. Un’esposizione che segue quella dell’anno passato e di grande successo dedicata a Gianni Berengo Gardin e che l’Amministrazione comunale ha inserito nel suo ambizioso progetto di portare nella città friulana eventi culturali di grande spessore artistico.