Leggere e friabili. La versione vegana

Dolci, delicate e fragranti, le chiacchiere evocano la gioia e la spensieratezza del Carnevale. Quest’anno Vergani introduce una nuova versione del dolce simbolo di questa festa, per accontentare coloro che, per scelta o per necessità, seguono un’alimentazione priva di ingredienti di origine animale: le chiacchiere vegane, leggere e irresistibili.

Farina, acqua, zucchero e olio di semi di girasole: da questi semplici ingredienti nasce la magia delle Chiacchiere vegane, che offrono una rivisitazione della ricetta tradizionale, mantenendone intatti gusto e fragranza: croccanti e leggere, regalano tutto il piacere di un dolce senza tempo.

A chi, invece, preferisce rimanere fedele al gusto originale, Vergani propone le chiacchiere classiche, ai cereali antichi o con glassa al pistacchio, per un tocco di golosità in più.

Il segreto della bontà delle Ciàcer de Milan sta nelle venti ore di riposo dell’impasto e di una sottile laminazione, completata da un passaggio in forno che le “asciuga” rendendole più leggere e friabili pur preservandone croccantezza e gusto.