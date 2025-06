Le sfide in verticale. Arrampicata che passione!

Se ami le sfide in verticale, la Valle d’Aosta fa per te. Qui arrivano non solo climber esperti, ma anche appassionati in cerca di pareti da esplorare, scegliendo l’itinerario e la tipologia di arrampicata in base al proprio livello. L’arrampicata tradizionale, che prevede l’uso di protezioni removibili da posizionare nella roccia e richiede una buona esperienza per valutare correttamente il posizionamento dei dispositivi di sicurezza.

Sempre più praticata è l’arrampicata sportiva su vie attrezzate con ancoraggi fissi, come spit e resinati, posizionati in precedenza per garantire una maggiore sicurezza e permettere agli arrampicatori di concentrarsi sulla tecnica, sull’equilibrio e sulla fluidità dei movimenti.

L’attività è accessibile anche a chi ha meno esperienza, purché dotato dell’attrezzatura adeguata e della giusta preparazione, ed è ideale per chi desidera migliorare la propria performance.