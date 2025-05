Le Marmitte dei Giganti. Natura, sport ed emozioni

Le Marmitte dei Giganti, situate a San Lazzaro nelle vicinanze di Fossombrone, costituiscono un raro e straordinario fenomeno geologico. Queste cavità circolari, scavate nella roccia calcarea dal moto incessante delle acque del fiume Metauro, rappresentano un esempio emblematico dell’azione erosiva millenaria compiuta dalla natura. I pozzi, levigati e profondi, sembrano opere d’arte scolpite dalla forza idrica, avvolte da un’aura di mistero e leggenda.

Il percorso per raggiungerle si snoda lungo sentieri immersi nel verde, offrendo scorci che incantano per la loro particolarità. Tra i luoghi migliori per ammirare queste formazioni uniche suggeriamo il Ponte di Diocleziano, da cui si gode di una vista privilegiata sul paesaggio circostante. Si racconta che il nome Marmitte dei Giganti (nella foto di Tiziana Banchetti) derivi dall’immaginario popolare, che le attribuiva a esseri mitici impegnati in epiche battaglie.

L’eco di queste narrazioni rende l’esperienza ancora più coinvolgente, quasi a intrecciare il reale con il fantastico. Suggeriamo la visuale dal Ponte Saltelli, che si staglia sopra la forra di San Lazzaro, a più di 30 metri di altezza: da quassù si scorgono le alte e ripide pareti rocciose, i pinnacoli di pietra, le spiaggette lungo il Metauro ed anche cascatelle, piscine naturali, oltre ovviamente alle acque blu, talvolta verdi, del fiume.

Se invece si vuole scendere al livello del fiume, si possono imboccare sentieri come la cosiddetta via delle Marmitte Giganti: in breve tempo compaiono i primi terrazzamenti rocciosi e le sponde del Metauro, caratterizzate da vivaci cascatelle circondate da una selvaggia vegetazione fluviale. Le Marmitte sono la meta ideale per escursioni in canoa o kayak oppure per passeggiate non impegnative.

Chiara Giacobelli