Le escursioni con le ciaspole sono un’alternativa alle discese particolarmente gradita dagli amanti dei paesaggi innevati. L’itinerario dell’Anello dell’Aia tocca uno degli angoli più suggestivi del sottogruppo delle Cime di Rava

Neve vuol dire emozione a certe latitudini. In Trentino ad esempio. Percorrere, a piedi o con le ciaspole sentieri e strade forestali, muoversi tra grandi spazi di natura, in piena libertà è una delle attività più intime e immersive dell’inverno. Si procede senza fretta per lasciare spazio allo stupore, ammirando gli spettacoli più insoliti della natura, come le nuvole di neve, respirando l’aria pura, spingendosi fino a una malga o a un rifugio.

Le escursioni con le ciaspole sono un’alternativa ideale per gli amanti dei paesaggi innevati, della natura e della tranquillità e che permette agli appassionati della montagna, non sciatori, di frequentarla anche in inverno. L’Apt Val di Non propone ogni weekend l’appuntamento con le racchette da neve o i ramponcini accompagnati dalle guide alpine. Otto i percorsi, tutti in zone diverse della valle. Portano nei luoghi più spettacolari da vedere in inverno: le malghe del Gruppo delle Maddalene, il Monte Roen, il lago di Tret, l’altopiano della Predaia. Sul sito www.visitvaldinon.it le passeggiate e le malghe aperte durante la stagione fredda.

Nel territorio di Madonna di Campiglio le piste da sci sono circondate dalla straordinaria bellezza del Parco Naturale Adamello Brenta, boschi e prati d’alta quota coperti di neve con 100 chilometri mappati e segnalati ’into the wild’ per praticare winter walking e ciaspolate anche di notte. I percorsi Ritort-Strada di Ritort, Campo Carlo Magno-Malga Mondifrà, Panorama Sentiero dei Siori, Lago di Nambino e Piana delle Malghette-Malga Vigo (nel tratto Rio Falzè-Malga Vigo) sono tracciati e manutenuti entro 24 ore dalla nevicata.

Anche in Valsugana, le montagne del Gruppo del Lagorai, sono un terreno perfetto per le escursioni invernali con le racchette da neve. Da non perdere l’itinerario dell’Anello dell’Aia dela Pesa in Val Caldenave che tocca uno tra gli angoli più suggestivi del sottogruppo delle Cime di Rava come la conca che racchiude i Laghetti dell’inferno. Tutte le info su www.visittrentino.info/it