L’antico rito conviviale legato al vino e alle castagne

Il termine Törggelen deriva dal latino ’torculus’, che significa torchio per l’uva, da qui la parola dialettale altoatesina ’Torggl’, che indica il luogo dove si pigiava l’uva e si degustava il vino novello. Si dice che il Törggelen sia nato nella Valle Isarco, perché lì si incontrano in autunno i commercianti e i viticoltori a degustare il vino nuovo. I viticoltori avevano bestiame, ma non pascoli alpini, e i contadini di montagna ospitavano nei loro pascoli il bestiame: il Törggelen sarebbe nato come un baratto, e i contadini di montagna andavano di maso in maso per assaggiare il vino loro assegnato. Una terza versione vuole che il Törggelen venisse allestito per ringraziare gli aiutanti della vendemmia. Quale che sia l’origine, oggi questa usanza si mantiene da inizio ottobre a fine novembre, anche se in alcune località si festeggia per tutto autunno. Masi e osterie contadine propongono il Törggelen, e ci sono giorni ed eventi dedicati.