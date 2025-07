I labirinti più belli d’Italia, dove perdersi diventa un’esperienza che coinvolge tutti i sensi

Roma, 1 luglio 2025 – Attraversare un labirinto è un modo per sperimentare il mondo attraverso una prospettiva differente e accettare di lasciarsi depistare, confondere, sorprendere: un disorientante gioco dei sensi. I labirinti storici si intrecciano alle geografie contemporanee creando un senso della forma e della bellezza di volta in volta da riscoprire. Nell’architettura del labirinto archeologia, arte, ingegno paesaggistico si intrecciano dando vita a scenografie non ordinarie, disegnate da quelle che possono rivelarsi alte siepi di bosso o tasso, come nei classici giardini all’italiana, o, per esempio, piante di bambù, quale è il caso del labirinto della Masone, considerato il più grande al mondo di questa tipologia.

Labirinto del Castello di Masino a Caravino (Torino)

Nel cuore del parco del Castello di Masino a Caravino si nasconde un affascinante rompicapo: il labirinto settecentesco di siepi di carpino, ricostruito con oltre 2000 piante grazie alla mappa antica, conservata fra i disegni d’archivio. È considerato il secondo labirinto più grande d’Italia, dopo quello della Masone in Emilia, e si sviluppa a forma di mezzaluna, con alte pareti vegetali che creano un dedalo geometrico: un’esperienza di spaesamento che desiderava mettere alla prova l’abilità di orientamento. Arrivati al centro, i visitatori trovano una torretta panoramica.

Labirinto del Giardino Giusti a Verona

Nel cuore di Veronetta, a poca distanza dall’Arena di Verona, il Giardino Giusti custodisce uno dei più antichi labirinti d’Europa: un intricato disegno di siepi di bosso risalente al XVI secolo, rielaborato nel 1786 dall’architetto Luigi Trezza. Pur di dimensioni contenute, il tracciato è sorprendentemente complesso, pensato per incantare e sorprendere il visitatore. Ancora oggi il labirinto custodisce intatto lo spirito rinascimentale del luogo. Sullo sfondo delle alte siepi, aleggia l’eco dei celebri viaggiatori che percorsero il Labirinto del Giardino Giusti di Verona, come testimoniano gli scritti di Goethe, che nel 1786 descrisse l’albero del giardino e il suo effetto rigenerante, fino al giovane Mozart, il quale ne rimane affascinato durante il Grand Tour.

Labirinto di Villa Pisani a Stra (Venezia)

Realizzato all’inizio del Settecento, il Labirinto di Villa Pisani fu progettato secondo una pianta circolare articolata in nove cerchi concentrici di alte siepi di bosso. Al centro sorge una torretta panoramica a doppia elica coronata dalla statua di Minerva. Il labirinto, immerso nel parco monumentale di Villa Pisani lungo la Riviera del Brenta a Stra (VE), fu acquistato da Napoleone nel 1807: la leggenda narra che persino il grande imperatore perse l’orientamento camminando fra i suoi viali. Ancora oggi è riconosciuto tra i labirinti più difficili da completare senza perdersi.

Labirinto del Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio (Verona)

All’interno del vasto Parco Giardino Sigurtà si trova un labirinto moderno progettato nel 2011 e composto da circa 1.500 alberi di tasso. Al centro si innalza una torre ispirata a quella del labirinto del Bois de Boulogne di Parigi. Il giardino, premiato più volte come uno dei più belli d’Europa, regala scenari sempre diversi. A seconda delle stagioni si possono osservare fioriture spettacolari e, dalla primavera fino alla fine dell’estate, percorrere il viale delle rose, immersi nei profumi e fra i colori intensi.

Labirinto del Castello di San Pelagio, Due Carrare (Padova)

Nel giardino del Castello di San Pelagio – oggi sede del Museo dell’Aria e del Volo – sono presenti due piccoli labirinti vegetali, parte di un percorso tematico che comprende il Parco delle Rose, il Giardino Segreto e i curati spazi museali. Realizzati nei primi anni Duemila, evocano storie e miti: il Labirinto del Minotauro, ispirato alla mitologia classica, e quello del “Forse che sì, forse che no”, un omaggio al romanzo omonimo di Gabriele D’Annunzio. Il castello è celebre anche per un episodio storico: il 9 agosto 1918 Gabriele D’Annunzio decollò da qui per il volo su Vienna, gettando volantini di propaganda sulla capitale nemica.

Labirinto Borges, Isola di San Giorgio Maggiore (Venezia)

Inaugurato nel 2011 per il 25° anniversario della morte di Jorge Luis Borges, il Labirinto Borges si trova sull’isola di San Giorgio Maggiore, all’interno del chiostro della Fondazione Giorgio Cini. Ispirato ai motivi ricorrenti nell’opera dello scrittore argentino, il disegno del labirinto riproduce simboli, visioni e strutture della sua poetica, tra cui specchi, libri, clessidre e serpenti, intrecciati in una pianta ricca di rimandi. Il percorso, composto da oltre 3.000 piante di bosso, è stato progettato da Randoll Coate come omaggio intellettuale e sensoriale all’universo borgesiano.

Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma)

Il Labirinto della Masone è il più grande labirinto in bambù in Italia e uno dei più estesi al mondo: si trova in Emilia-Romagna, a Fontanellato, e si sviluppa su sette ettari interamente piantumati con oltre 200.000 bambù di diverse specie. Ideato dall’editore e collezionista Franco Maria Ricci, il labirinto rappresenta un omaggio alla bellezza, all’enigma e al sapere.

All’interno del complesso si trovano anche una ricca biblioteca d’arte e una collezione permanente che spazia dal Cinquecento al Novecento, con opere di artisti come Ligabue, Carracci e Doré. Tra natura e cultura, è diventato meta per chi cerca un’esperienza immersiva, a pochi chilometri da Parma.

Labirinto del Castello di Donnafugata, Ragusa (Sicilia)

Nel vasto parco del Castello di Donnafugata, a pochi km da Ragusa, si nasconde un labirinto trapezoidale fatto di muretti a secco in pietra bianca ragusana. Voluto dal barone Corrado Arezzo nelle ultime decadi del XIX secolo, era originariamente circondato da siepi rampicanti di rose (ora rimosse durante il restauro) e fu concepito come gioco aristocratico, con angoli ciechi e prospettive ingannevoli.

La forma inusuale — trapezoidale, e non quadrata o circolare — richiama il famoso labirinto di Hampton Court, vicino Londra. Ripreso per la sua atmosfera da gioco barocco, è protagonista di una scena del film ”Il racconto dei racconti”(2015) di Matteo Garrone.

Il labirinto continua ad emozionare: camminarci dentro significa affrontare simbologie mitiche e ridefinire il proprio orientamento, in un luogo dove leggende e natura si intrecciano all’insegna di un’esperienza da vivere tra meraviglia e scoperta.