La stagione seduce i gourmet anche con le ricette poco note come questa della Valle Camonica con patate grattugiate e farina condite con il burro

Non conosce l’esuberanza sfacciata dell’estate e spesso viene rappresentata come stagione malinconica, perché le giornate diventano più corte, la minore quantità di luce toglie leggerezza ai pensieri e le foglie che cadono al suolo evocano caducità, fragilità, declino. Ma diamine, pochi periodi dell’anno si rivelano fotogenici e romantici come l’autunno con quei colori ambrati, aranciati e rossastri che non a caso avevano sedotto maestri della pittura come Monet, Klimt e Van Gogh. Oltre ai prodotti di stagione, come castagne, zucche, uva, funghi, che arriscono le tavole riempiendo gli occhi e lo stomaco.

E allora, che esplorazione sia, anche perché lo spettacolo è nella porta accanto, nemmeno tanto lontano da Milano, da Brescia o da Bergamo. Per ammirare la suggestione del foliage, niente di meglio dei Piani dei Resinelli (in provincia di Lecco), dell’alta Val Brembana. E dell’Oltrepò Pavese dove alla tavolozza cromatica contribuiscono i castagneti dalle parti di Oramala, le faggete della Valle Staffora e vigneti della terra eletta del Pinot Nero. Tra le mete imperdibili, i boschi di latifoglie e i larici della Val Masino e della Val di Mello nel Sondriese e il Sentiero del Viandante che traccia un lungo corridoio di tonalità calde sulla dorsale lecchese del lago di Como.

Ma se c’è una zona della Lombardia che si prende la scena è la Valle Camonica, in particolare la Val Canè e Val Grande di Vezza d’Oglio, all’interno del Parco dello Stelvio, luoghi elettivi (specie in questo scorcio di ottobre) dove assistere ai rituali di corteggiamento dei cervi e ascoltare il potente verso emesso dai maschi durante il periodo dell’accoppiamento (escursioni mirate vengono appositamente organizzate dalle Guide alpine Valle Camonica Adamello, tel. 346-5788907 e dal gruppo ’Alternativa Ambiente’, tel. 0364-76165).

E se dopo tanta esplorazione, è legittima la compensazione golosa, niente di meglio dei piatti corroboranti e tradizionali dell’autunno, stagione che seduce i gourmet con una serie infinita di specialità. Come i tortelli di zucca, delizia della cucina mantovana, gli iconici pizzoccheri, ma anche le tagliatelle di castagne anch’esse valtellinesi, la zucca Bertagnina della Lomellina. E ricette poco note, ma gustose come le piöde di Monno, sempre in Valle Camonica, a base di patate crude grattugiate, impastate con farina e condite con burro fuso (ottime quelle proposte al ristorante San Marco di Ponte di Legno).

Servono pretesti e rassegne gastronomiche reputate? Abbondano. Tra le altre, la Festa del Salame in programma oggi e domani nel centro storico di Cremona, la manifestazione ’Sbrisolona & Co’ che celebra il noto dolce della città dei Gonzaga (dal 17 al 19 ottobre) e la Sagra della Polenta Taragna a Cologno al Serio (9 giorni di festa a partire dal 25 ottobre).