La regione dell’estremo est è fra le più internazionali. Riassume varie influenze culturali e linguistiche tramandate nei secoli perché proprio nel centro dell’Europa. Protagoniste e uniche tutte le città:. Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine

"Il Friuli è un piccolo compendio dell’universo, alpestre piano e lagunoso in sessanta miglia da tramontana a mezzodì". Lo scrive Ippolito Nievo, padovano, che però amava quei luoghi e li sentiva suoi. E poi c’è la Venezia Giulia, nella parte orientale della regione, un’area caratterizzata da una storia distinta e complessa. L’unione di queste due aree storiche (Friuli e Venezia Giulia), in cui diverse culture si sono intrecciate per secoli, conferisce alla regione un’identità unica nel panormaa nazionale. "Gorizia – diceva Max Klinger, artista tedesco – è la più bella porta aperta sull’Italia". E infine c’è la Bisiacaria, il cui centro più importante è Monfalcone e il personaggio più popolare è Fabio Capello nativo del comune di San Canzian d’Isonzo.

Tutto questo e anche altro è questa regione dell’estremo est che è fra le più internazionali perché la storia e la società l’hanno accostata in tutta la sua esistenza all’Austria e all’ex Jugoslavia, soprattutto a quest’ultima con i suoi labili confini che caduto Tito ora riguardano Slovenia e Croazia. Ognuna delle città della Regione ha una storia forte da raccontare: Udine quella di ’capitale’ della storica Friuli, già veneziana e dalla forte e radicata anima. Gorizia divisa in due, ma che il 2025, con la condivisione di Capitale Europea della Cultura, ha visto riavvicinare molto alla slovena Nova Gorica. Trieste, la città letteraria per eccellenza, aperta a ogni cultura che simboleggia con la sua piazza Unità d’Italia spalancata sul mare l’apertura di questa terra ai grandi personaggi stranieri che infatti l’hanno amata, da Joyce ("la mia anima è qui", diceva) a Kafka, e dai tanti intellettuali che vi sono nati e cresciuti, tanto che uno di loro, Claudio Magris, la chiama proprio "la città della cultura".

Pordenone, la quarta provincia, la più recente, che sarà Capitale Italiana della Cultura nel 2027. Ma non sono solo le città a fare del Friuli Venezia Giulia una Regione dello spirito: Aquileia, Grado, Cividale del Friuli, Cormons e il Collio, Tolmezzo e la Carnia, sono ognuna per sé luoghi da vivere. E poi Venzone, il simbolo della ricostruzione post terremoto.