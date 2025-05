La rassegna promossa da Italian Exhibition Group si appresta a ‘invadere’ fiera, lungomare, piazze e parchi. Dal 29 maggio al primo giugno l’edizione numero 19

Il countdown è avviato. Al ritmo coinvolgente del benessere, della voglia di essere in forma e stare assieme si avvicina a grandi passi l’atteso appuntamento del popolo del fitness con ’RiminiWellness’. Dal 29 maggio al primo giugno, la 19esima edizione dell’evento promosso da Italian Exhibition Group (IEG), riferimento internazionale per il mondo del fitness, dello sport e del benessere, aprirà i battenti alla fiera di Rimini e sulla riviera.

Nelle stesse date, prenderà il via la terza edizione di RiminiWellness OFF, un programma di iniziative che, grazie alla sinergia tra Italian Exhibition Group e il Comune di Rimini, estenderà i contenuti della manifestazione all’intera città e alla Riviera, dalle spiagge ai parchi urbani, dal Wellness Park del Parco del Mare alla Piazza sull’Acqua presso il Ponte di Tiberio.

"Un’offerta dinamica e inclusiva – spiega il presidente di IEG, Maurizio Ermeti – che consolida la vocazione di Rimini come capitale del wellness accessibile, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Un’opportunità per avvicinarsi al mondo del benessere, sperimentare in prima persona i vantaggi dell’attività fisica e trovare proposte su misura per ogni esigenza".

"RiminiWellness – sottolinea l’amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni – riunisce professionisti internazionali, aziende leader e appassionati per offrire una visione aggiornata e completa delle tendenze legate alla salute, al movimento e alla qualità della vita, tutte da vivere. Con lo slogan ’Face Your Shades’, invita ogni partecipante a sperimentare nuove discipline, per trasformare le proprie fragilità in risorse e vantaggi, a beneficio della propria salute".

"Con 6 aree tematiche, 30 padiglioni e un’energia contagiosa, RiminiWellness rappresenta il cuore pulsante del settore – continua Valentina Fioramonti, group brand manager della divisione Wellness & Outdoor di IEG – un punto d’incontro dinamico dove si fondono le ultime tendenze dell’allenamento, i brand più rilevanti per uno stile di vita attivo e i trainer di fama internazionale".

L’area espositiva dedicata al fitness accoglie produttori di attrezzature, abbigliamento tecnico e soluzioni digitali all’avanguardia, offrendo strumenti concreti per l’evoluzione del business. Ampio spazio è riservato alla salute, con focus su medicina sportiva, tecnologie per la riabilitazione e formazione. L’area benessere propone le ultime novità del mondo olistico, dallo yoga alla mindfulness, ai servizi per la cura personale.

Non solo. Nell’area FoodWell saranno presenti degustazioni e momenti formativi pensati per promuovere un’alimentazione sana e funzionale. Oltre 13mila metri quadrati verranno dedicati a sport da combattimento e cultura fisica. Torna la celebre gara HYROX per la terza volta in Italia, ora su tre giorni, con un mix adrenalinico di corsa, workout e prove di forza. Un evento per tutti, anche per atleti con disabilità, che mette al centro determinazione e spirito di squadra.

L’Italian Showdown celebra i suoi dieci anni di CrossFit con oltre 850 slot, sette categorie Age Group e tre livelli di gara. Un’arena, due eventi da non perdere. Accessibilità, sostenibilità, salute mentale, digitale, mobilità e stili di vita attivi saranno al centro della Innovation Area. Un luogo dove 20 startup saranno presenti per dare forma a una visione proiettata al futuro, tra intelligenza artificiale, biomeccanica, nutrizione personalizzata e fitness immersivo. Focus anche sulla cultura e l’aggiornamento professionale con un potenziamento dell’Area Health: incontri formativi, workshop e collaborazioni con università ed enti certificatori. Il Movement & Therapy Summit accende i riflettori su fisioterapia e preparazione atletica, mentre l’Arena Nutraceutica si dedica al benessere integrato, con approfondimenti su nutrizione, prevenzione e invecchiamento attivo.