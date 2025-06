La Provenza esalta il genio di Cézanne

Sabato 28 giugno cade l’inaugurazione dell’anno che la Provenza dedica a Cézanne. Un intenso programma di iniziative è stato messo a punto in tutta la regione, a cominciare da Aix-en-Provence, sua città natale: qui si terrà dal 28 giungo al 12 ottobre una mostra internazionale dal titolo ‘Cézanne au Jas de Bouffan’.

Presso il Musée Granet di Aix verranno esposte 130 opere provenienti dal mondo intero, compresi i dipinti che – in altri momenti dell’anno – il visitatore può ammirare nella collezione permanente del Granet. Si tratta di un progetto che mette insieme per la prima volta un alto numero di capolavori di Paul Cézanne, ponendo in evidenza i 40 anni trascorsi dall’artista nella tenuta di famiglia, un periodo cruciale per la sua carriera artistica.

Paul Cezanne, Les Joueurs de cartes

Non solo mostre per le celebrazioni, ma anche importanti riaperture. Dopo decenni di chiusura, viene inaugurata sempre a fine giugno la Bastide du Jas de Bouffan, ovvero la dimora di campagna in cui il pittore visse con i genitori per diversi anni, avendo anche un proprio atelier di pittura. Nonostante il ceto sociale elevato, il padre di Cézanne gli permise di seguire un corso serale e addirittura di dipingere sui muri della casa, che divenne un vero e proprio laboratorio creativo. Oggi la Bastide si presenta rinnovata e restaurata, con un grande parco e l’aspetto che doveva avere all’epoca.

La Bastide du Jas de Bouffan con il suo grande parco

Un altro sito da non perdere è l’Atelier des Lauves ad Aix-en-Provence, che riaprirà le porte anch’esso domani a seguito di un ambizioso progetto, volto a recuperare tutta la sua autenticità. L’importanza dell’atelier si deve al fatto che fu l’ultimo luogo di creazione del maestro, fino alla sua morte avvenuta nel 1906; è pertanto qui che si respira l’arte, la vita e la creatività di un grande genio del XIX secolo.

Non basta, perché c’è ancora una località da scoprire sulle tracce di Cézanne: les Carrières de Bibémus sono le suggestive cave a sei chilometri da Aix in cui Cézanne si recava, una volta dismesse, per riprodurre i paesaggi più celebri immortalati nelle sue tele. Oggi dei percorsi appositi permettono di esplorare un sito estremamente affascinante sia da un punto di vista naturalistico che storico, con la possibilità di visite guidate.

Les Carri�res de Bib�mus

Alcuni pannelli esplicativi consentono di identificare i luoghi iconici dipinti da Cézanne, a cominciare dalla celebre Montagne Sainte-Victoire. Infine, sono stati studiati dei percorsi sulle orme del pittore ad Aix-en-Provence, toccando i posti più significativi della sua vita e ascoltando i racconti delle guide turistiche a proposito della sua quotidianità, con aneddoti curiosi.

Nell’anno di Cézanne sono oltre un centinaio le proposte culturali a tema previste in Provenza, consultabili al sito www.cezanne2025.com; è stata inoltre organizzata un’attività promozionale a cura della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, il Conseil Departemental des Bouches-du-Rhone e Provence Tourisme.

Info: www.ccif-marseille.com; www.departement13.fr; www.myprovence.fr