La preistoria nella roccia. Ecco la Gola del Bottaccione

Un viaggio nel cuore della natura da effetto wow e un tuffo indietro nel tempo. Uno dei percorsi più belli in Umbria è quello che conduce attraverso la spettacolare Gola del Bottaccione, seguendo l’antico acquedotto medievale. Storia, natura e archeologia si fondono in un vero e proprio paradiso per gli appassionati. Esperti e non. Situata a nord di Gubbio tra il Monte Foce e il Monte Ingino, la Gola è stata definita ’scrigno del passato’ poiché rappresenta una sequenza stratigrafica completa appartenente alla porzione medio-alta della successione umbro-marchigiana, che va dalla fine del Giurassico (145 milioni di anni fa) a gran parte del Terziario (13 milioni di anni fa).

Si tratta di una profonda valle fluviale che deve la sua origine all’azione erosiva esercitata negli ultimi 2-3 milioni di anni dal torrente Camignano, presente ancora oggi sul fondovalle che scorre lungo la Statale 298 Eugubina.