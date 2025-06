La personale del pittore britannico. James Hawke

Fino al 21 settembre Villa delle Peschiere di Genova ospita la prima mostra personale in Italia delle opere di James Hawke, pittore britannico che ha conquistato il mercato europeo con le sue tele animate da personaggi ispirati alle villeggiature nel Mediterraneo. Con questa collezione, dal titolo Life in Transit, l’artista, trae ispirazione dal patrimonio marittimo, dalle spiagge cittadine, dall’architettura e dagli affreschi che sono unici a Genova e a Villa delle Peschiere e li restituisce con il suo tratto caratterizzato da colori vividi nelle 18 tele esposte nelle sale per essere ammirate dai visitatori della villa rinascimentale e dagli amanti dell’arte contemporanea. Per ammirare queste opere e per le modalità di partecipazione a tutti gli eventi e alle visite è necessaria la prenotazione all’indirizzo [email protected], mentre altre info si trovano su www.palazzo-foundation.org