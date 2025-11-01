"La neve possiede cinque cuori: il primo palpita quando cade, il secondo quando si posa, il terzo quando scricchiola sotto i piedi, il quarto quando si scioglie, e il quinto quando si ricorda". Così scriveva Fabrizio Caramagna, evocando la profondità silenziosa e incantata dell’inverno. Ed è proprio quella memoria lieve e luminosa che torna a farsi sentire, come un respiro d’altitudine, nell’aria frizzante dell’autunno che sfuma.

Il 2026 sarà l’anno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, evento attesissimo che riporterà sotto i riflettori l’anima più elegante e sportiva delle nostre montagne. Tra Lombardia e Veneto, le gare toccheranno luoghi iconici come Cortina d’Ampezzo, già gloriosa nel 1956, Livigno, Bormio, Predazzo e l’area di Anterselva, in Alto Adige: territori che vivono in simbiosi con la neve, pronti ad accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo.

Mentre le Olimpiadi si avvicinano, le Alpi si preparano a offrire il meglio in una stagione sciistica che si preannuncia vivace. Madonna di Campiglio, regina delle Dolomiti trentine, incanta con i suoi boschi ovattati e le piste immerse nel Parco Naturale Adamello Brenta; Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, affascina con il suo spirito cosmopolita, mentre Sestriere, nell’Alta Val di Susa, continua la sua tradizione olimpica e sciistica. Ci sono gemme più intime e meno frequentate: Limone Piemonte, perla delle Alpi Marittime, offre paesaggi raccolti e un’ospitalità calorosa; Alagna Valsesia, in Piemonte, è meta prediletta del freeride; San Domenico di Varzo, sospeso tra confine e cielo, conquista per autenticità.

Scendendo lungo lo Stivale, anche gli Appennini svelano il loro volto invernale. Sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, lo sci si fa vertigine: qui, a oltre 2mila metri, si respira un’atmosfera che ricorda le grandi vette alpine. Poco lontano ricordiamo località come Sarnano, con il suo borgo medievale innevato e l’ampio comprensorio, Bolognola e il Monte Piselli, balcone sui Sibillini. Campo Felice, Ovindoli, Terminillo e Abetone raccontano un inverno che è bellezza diffusa, fra boschi, silenzi e antiche tradizioni.