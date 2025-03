La Maddalena di Artemisia si rivede dopo 400 anni

Ancora Napoli, e non per caso. Perché fino al 30 marzo sarà possibile ammirare, nel suggestivo Chiostro Maiolicato di Santa Chiara, La Maddalena di Artemisia Gentileschi (nella foto). Un’occasione a dir poco imperdibile: parliamo infatti di un capolavoro dipinto nella città partenopea nel 1630 e che torna a essere visibile a tutti dopo quasi 400 anni. Ma non solo: la mostra è il primo appuntamento di un ricco programma espositivo che vedrà il Complesso Monumentale di Santa Chiara sede di altre grandi esposizioni. Da aprile , in occasione dell’ottocentesimo anniversario della creazione del Cantico delle Creature, per la prima volta sarà per esempio presentata una mostra dedicata a San Francesco e a Santa Chiara (info su https://www.monasterodisantachiara.it/artemisia-gentileschi/).

Da Napoli a Bari. Fino al 4 maggio il capoluogo pugliese apre le porte del Teatro Kursaal Santalucia per ospitare una mostra dedicata a Pino Pascali e a Toti Scialoia. L’esposizione –curata da Federica Boragina e Eloisa Morra, con il contributo di Antonio Frugis – è la prima mostra dedicata a Pascali a Bari dal 1981, ma è anche un omaggio al grande artista pugliese, le cui opere sono presenti nelle più grandi collezioni al mondo.

Nello specifico, siamo di fronte a un intrigante itinerario visivo che riestituisce per la prima volta il dialogo personale e artistico fra Toti Scialoja e Pino Pascali, protagonisti delle vicende artistiche italiane degli anni Cinquanta e Sessanta. Il percorso, articolato in cinque sezioni, mette in luce sperimentazioni nate da ispirazioni condivise. Info su https://www.fondazionepascali.it/portfolio-items/pino-pascali-toti-scialoja-confluenze/. g.d.m.