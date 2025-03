La Liguria oltre il mare e le mostre più belle

Le onde si infrangono sugli scogli e la luce del sole invernale si specchia nell’infinito del blu, dove mare e cielo si toccano. Gli anni passano, i giorni si susseguono. E i monti si gettano tra i flutti e i paesini abbarbicati sui crinali rocciosi osservano silenti tanta meraviglia. Tu chiamala, se vuoi, Liguria. Un dipinto fatto di bellezza, fruibile sempre e all’istante. Una bellezza che le deriva da un paesaggio e una conformazione geografica unici e irripetibili. Luoghi da fiaba impreziositi da arte, cultura, storia e sapori senza pari.

Di borghi, vicini e lontani dal mare, si parla anche nel capitolo dedicato ai piccoli-grandi centri storici della Toscana dove l’incanto dei paesini si sposa con le eccellenze della tavola e del calice. È la terza parte di questo numero da 32 pagine di QN Itinerari che cresce nei racconti e nei contenuti seguendo l’incanto del Belpaese e dei suoi tesori, ma anche dei tanti eventi che punteggiano la nostra Italia.

Si parla di mostre e di tutte quelle fantastiche esposizioni che stanno per sbocciare in vista della primavera. Maestri italiani del calibro di De Chirico, oppure stranieri come Munch, con capolavori provenienti direttamente dal Museo a lui dedicato a Oslo. Tante le occasioni di visita, tante le scoperte da fare. Ve ne offriamo un antipasto. Buona lettura e buon viaggio.