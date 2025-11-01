La giovane chef friulana del ristorante AB Osteria Contemporanea celebra il territorio con un approccio coraggioso e lungimirante dopo essersi formata all’Accademia di Niko Romito in Abruzzo. Nel locale di Mortegliano la sua identità: "Qui conta la sostanza"

Le sorprese più gradite solo quelle precedute dall’assenza di grandi aspettative. Ed è davvero tale quella che si materializza a Lavariano, frazione di Mortegliano (in provincia di Udine), a pochi chilometri da Udine dove arrivi dopo avere dato credito alla dritta di un amico: "C’è un locale giudato da una chef ispirata come poche altre, prestata alla ristorazione di gamma dopo essersi laureata in Giurisprudenza e avere fatto pratica in uno studio legale". Curioso. Del resto capitano grandi conversioni sulla strada per Damasco.

Che per Anna Barbina portava invece a Coimbra, in Portogallo, dove, ventenne, aveva scoperto di avere un certo talento per la cucina preparando piatti golosi per gli amici che con lei condividevano il programma Erasmus. In realtà, in precedenza c’avevano già pensato i genitori a educarla ai piaceri della tavola quando era ancora bambina, portandola con loro nei tour gastronomici in giro per l’Italia. E quindi, 21enne, le era sembrata naturale dare una chance a questa passione, frequentando l’Accademia di Niko Romito in Abruzzo e riuscendo poi a lavorare per un anno a fianco della mitica Antonia Klugmann. Come dire: una predestinata.

Che nel 2018 aveva deciso di avviare un ristorante tutto suo e di chiamarlo ’AB Osteria Contemporanea’ lasciando intuire la sua idea di locale che avesse l’affaccio mentale sul futuro. Anna sorride quando le riconoscono coraggio e lungimiranza. E invece si schermisce quando la definiscono "giovane donna perché – spiega – 40 anni non sono pochi". Anche se poi scopri che lo scorso 26 settembre è diventata mamma e che l’arrivo della piccola Antonia nella sua vita e in quella del marito Gabriele è una di quelle cose che non ti fanno certo sentire vecchia. Insomma, gran momento per questa cuoca ambiziosa seppure poco portata al palcoscenico. Lo ripete: "Vengo da una terra dove conta la sostanza". E lo si capisce dal ritratto che fa di sè stessa: pragmatica e portata ad avere tutto sotto controllo. Anche se parlandole, scopri che questo suo tratto cartesiano è addolcito dalla curiosità per tutto quello che è nuovo. E dalla fortuna di disporre di un locale che ha due anime, apparentemente asimmetriche, in realtà coerenti con l’approccio open mind della padrona di casa e con la visione colta dell’interior designer Amalia Masi.

Si entra nell’osteria vera e propria, con il bancone a vista e i tavolini in metallo e ti senti nel classico ritrovo conviviale dove ordinare fritti, salumi e del buon rosso. Poi fai un passo e ti ritrovi in un ambiente più curato che è poi il ristorante dove Anna firma una cucina ibrida che mette insieme pietanze che capitalizzano la tradizione ma poi la superano con innesti che evitano di gigioneggiare sulla ’friulanità’. E che si presenta sui tavoli in granito blu degli Urali con variabili illuminanti: il menù che varia continuamente.

Piatti riconoscibili. E pietanze che portano lontano, come la ’zuppa Gyoza speziata con pesce’ ereditata da un viaggio in Vietnam. Certo, ci sono i must. Sicuramente i risotti, come quelli alla melanzana bruciata o al pomodoro fermentato con caramello di ‘nduja. Ma ci sono anche i bigoli con brasato di selvaggina. Per non parlare del ’cinghiale affumicato al barbecue con crauti viola’. Sapendo che alla fine, Anna troverà il modo di celebrare le sue amate erbe spontanee, il selene e i bruscandoli. O di rendere omaggio alla panificazione attraverso i corsi di cucina che organizza regolarmente, sfruttando gli insegnamenti di Niko Romito che si ostina a chiamare ’maestro’. Per rispetto. E per gratitudine. La stessa che prova per il giovane Giacomo che l’ha sostituita ai fornelli durante la gravidanza. E quella che ha per mamma Enza, sommelière talentuosa, capace di proporre agli ospiti un’invidiabile selezione di vini ’naturali’.

Già, perché fra pochi giorni Anna tornerà a lavorare nel suo bel locale, cercando di conciliare le attenzioni materne per la piccola Antonia con quelle professionali. Quando le fai notare che l’impresa non è semplice, annuisce: "Lo so – afferma la chef –. Ma quello di chef non è un mestiere. È una metafora della vita: prende tutto, ma regala molto".

Paolo Galliani