Nell’anno del Giubileo, la Pinacoteca Civica di Como celebra uno dei suoi più illustri concittadini con un’importante mostra dedicata a Paolo Giovio (1483-1552), umanista, vescovo, medico e storico, nonché ideatore della più ambiziosa galleria di ritratti del Rinascimento europeo. La Collezione. Paolo Giovio e i ritratti senza tempo, a cura di Bruno Fasola, (dal 24 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026) riunisce per la prima volta un nucleo consistente di opere originali della collezione gioviana, provenienti dalla Pinacoteca, da prestigiose istituzioni museali e dai collezionisti privati. L’ultima mostra dedicata alla collezione gioviana risale al 1983 in occasione del V centenario della nascita di Paolo Giovio, pertanto l’esposizione di Como è molto attesa dal pubblico e dagli studiosi.