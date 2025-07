La Bellezza e l’Ideale. I busti in gesso di Canova

La Pinacoteca di Brera si trasforma per accogliere La Bellezza e l’Ideale, un’imperdibile esposizione dedicata ad Antonio Canova. Dodici busti in gesso restaurati da Banca Ifis, tra cui anche la Vestale in marmo e le miniature smaltate della collezione Sommariva offrono un viaggio unico nel Neoclassicismo, cuore fondativo del museo milanese. Il riallestimento valorizza la scultura come parte integrante del percorso museale e celebra il legame tra Brera e il Neoclassicismo.

La mostra è curata da Chiara Rostagno e Valentina Ferrari, ed è accompagnata da un catalogo edito da Contemplazioni. L’iniziativa rafforza la collaborazione tra Pinacoteca e Banca Ifis, già attiva nel progetto culturale Ifis Art, che promuove la diffusione dell’arte come valore estetico ed etico. A Brera fino al 17 maggio 2026.

L.P.