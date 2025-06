Kufstein, suggestioni tirolesi. Tra scenari mozzafiato e vibrazioni positive

Kufstein, capitale di Kufsteinerland, nel Tirolo Austriaco, è una città che sembra uscita da una favola. Ha un centro storico dai palazzi affrescati, la bella Unterer Stadplatz con la Fontana di Maria, la pittoresca Römerhofgasse dalle case decorate, i balconi fioriti e i locali storici come l’Auracher Löchl, oggi ristorante e gin bar. Affascina la Fortezza, arroccata da 800 anni su una roccia affacciata sul fiume Inn (ci si arriva con la funicolare o a piedi). Nella rocca troviamo un grande pozzo profondo circa 60 metri che prendeva l’acqua dal fiume, i passaggi sotterranei, i giardini panoramici, e l’ex prigione nella Kaiserturm con le sue celle confortevoli visto che molti prigionieri erano nobili e trattati con riguardo.

Nel cortile del castello appuntamento a mezzogiorno (in estate anche alle 18) per il concerto del più grande organo all’aperto del mondo, l’Organo degli Eroi, che coi suoi 46 registri e le sue 4.307 canne si fa sentire fino a 10 Km di distanza. A Kufstein il benessere è di casa, tanto che sono stati individuati dei luoghi naturali con vibrazioni energetiche positive, ideali per attività come yoga o tai chi. Le zone di energia – segnalate lungo i percorsi – sono divise in tre tematiche: energia dalla roccia e dalla terra; energia dal sole e dalla luce; energia dalla natura e dalla tranquillità. E sono davvero alla portata di tutti. Da Kufstein la seggiovia Kaiserlift raggiunge in mezz’ora la stazione a monte del Brentenjoch, a 1.256 m. nella natura del massiccio del Kaisergebirge, con oltre 1.000 chilometri di escursioni. Qui c’è la piattaforma ’Nido d’aquila’, una spirale di legno con un telescopio per ammirare il grandioso panorama: è uno dei punti energetici della zona. Anche lungo il bel lago Thiersee dalle acque cristalline ci sono punti di energia segnalati, e piccole aiuole fanno conoscere le virtù delle piante aromatiche.

Das Sieben è un hotel 4 stelle S solo per adulti a Bad Häring, vicino a Kufstein. Das Sieben (in tedesco sieben è il numero 7) si riferisce ai 7 pilastri: vita – salute – anima – cibo – natura – sonno – relax. Qui si possono fare bagni con l’acqua sulfurea di una fonte del vicino bosco, e impacchi di fango, benefici per diverse patologie. Piscina, saune, bagno turco, sale relax completano le offerte di benessere. Ottimi il ricco buffet della colazione e il ristorante con prodotti stagionali e regionali, sotto la guida dello chef Peter Zühlke. L’European Ayurveda Resort Sonnhof a Thiersee è un bell’ hotel tradizionale diventato un centro Auyurvedico di fama internazionale. Ogni giorno le Ferrovie Austriache OBB hanno treni diretti da Verona, Bologna, Ancona per Kufstein, la stazione è in centro (www.obb-italia.com/it).

I trasporti locali e tanti servizi sono gratis con la KufsteinerlandCard, una tessera gratuita fornita dalle strutture ricettive. L’ufficio turistico di Kufstein è al piano terra del centro commerciale Kiss in piazza Untere Stadtplatz, qui si trovano le mappe dei sentieri e quelle delle zone di energia. Info su www.kufstein.com

Gloria Ciabattoni