Incanto. Les Trois . Vallées. Non solo sci

Inizia proprio ora la stagione più bella dell’anno per sciare in alta montagna. È però importante scegliere la destinazione giusta, innanzitutto per essere certi di trovare la neve e poi per usufruire di servizi al top, senza considerare i panorami sensazionali.

Nel cuore delle Alpi francesi Les Trois Vallées rappresenta il più grande comprensorio sciistico del mondo, costituito da tre diverse aree interamente collegate in quota. Ci troviamo nella regione della Savoia, un vasto territorio dalla storia lunga e importante che include rinomate località in un intreccio perfetto di impianti e discese per ogni livello di esperienza. Come lascia intuire il nome, Les Trois Vallées si sviluppa su tre valli principali: Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel e Vallée des Belleville, per un totale di 600 chilometri di piste facilmente raggiungibili attraverso una moderna ed efficiente rete di impianti di risalita. Tra le destinazioni da non perdere figurano Courchevel, Méribel, Val Thorens, Les Menuires e Saint-Martin-de-Belleville, ciascuna con una propria identità distintiva.

Val Thorens, situata a partire da 2.300 metri, è la stazione sciistica più alta d’Europa: qui la neve è garantita fino a maggio grazie anche all’orientamento favorevole delle piste. Il paesaggio alpino è spettacolare, con vette che superano i 3.000 metri; a tal proposito suggeriamo una tappa al Caron 3.200, il più alto ristorante d’Europa da cui si apre una vista impagabile. Val Thorens è la destinazione ideale per chi ama lo sci, le attività sportive anche estreme, la convivialità, i party e gli ambienti frizzanti, con una clientela prevalentemente giovane e attiva. Aperta fino al 4 maggio, è stata votata per ben 8 volte come il Miglior resort al mondo ai The World Ski Awards: merito dell’atmosfera internazionale e cosmopolita, con persone provenienti da ogni parte del pianeta; dei numerosi eventi – spesso di natura musicale o sportiva – organizzati durante i sei mesi di apertura; della varietà di hotel, residence e chalet, che consentono sistemazioni adatte ad ogni esigenza.

Di tutt’altro carattere è Saint-Martin-de-Belleville, il quale conserva l’atmosfera fiabesca di un tipico borgo montano. Le sue piste, meno affollate rispetto alle vicine località più mondane, offrono un’esperienza sciistica rilassante, seppur sempre collegata all’intero comprensorio; il paesaggio è dominato da chalet in legno e fattorie tradizionali, in un equilibrio perfetto tra autenticità e modernità, all’insegna del lusso. Anche la gastronomia gioca un ruolo fondamentale, con ristoranti che esaltano i sapori locali e propongono una cucina raffinata.

Se lo sci è chiaramente l’attività principale, ve ne sono tuttavia altre alternative e avventurose che meritano di essere ricordate: a Val Thorens è possibile provare sia lo Snowtubing – si scende a gran velocità per due piste con delle ciambelle – che lo slittino tradizionale; per i più audaci suggeriamo La Bee Zip Line in tandem, una sorta di volo d’angelo con cui si sfreccia in aria dalle piste direttamente agli hotel. A fine giornata, cocktail musicali e relax nel Nordic Bath. Info su www.les3vallees.com e www.france.fr/it